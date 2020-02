Sumudica: '36-37 puanla ligde kalınabilir'

Antrenmandan notlar

Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) Teknik Direktörü Marius Sumudica, 36-37 puanla Süper Lig'de kalınabileceğini belirterek, öncelikli olarak en kısa zamanda bu puana ulaşmak istediklerini bildirdi.Rumen teknik adam, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hava şartlarından dolayı futbolcuların Çaykur Rizespor maçına iyi hazırlanamadıklarını ancak iyi mücadeleyle galibiyet elde ettiklerini söyledi.Deneyimli çalıştırıcı, ligde zorlu bir 4 haftanın kendilerini beklediğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:"Ben ligi paket olarak değil, her maçı tek tek değerlendiriyorum. Buna göre hedef koyuyorum, oyuncularım da bunu biliyor. Benim için önemli olan gelecek maç. Ligde 4 maç üst üste kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz de. Taraftar önceki haftaları çabuk unutur. Herkes yeni maça bakar. Benim hedeflerim maç maç. Takımı da buna göre hazırlıyorum. Şu an önemli olan benim için Göztepe maçı."Ligde kalma hesaplarıyla ilgili Sumudica, şunları kaydetti:"36-37 puanla ligde kalınabilir. Ama biz en hızlı şekilde bu puanlara ulaşmaya çalışacağız. Bu hedefi yakaladıktan sonra kesinlikle geriye yaslanmayacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız. Çünkü galibiyet için takıma gelen bir para söz konusu. Finansal açıdan da bu para takımı çok rahatlatıyor. İlk yarıda bu kadro elimizde olsaydı daha yukarılara tırmanabilirdik. Çünkü yeni transferler var, sakatlıklarımız büyük oranda çözüldü. Ayrıca oyuncular arasında forma mücadelesi oluyor ve performansları artırıyor."Sumudica, hakemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak "Ligin bitmesine 12 hafta var. Biz şu an ligin ortasındayız. Bu yüzden bizi hedefsiz görüp bize kimse kıymasın. Yanlış anlaşılmasın, oyuncularım hata yaparsa elbette ki cezalandırılsınlar. Ama kalan haftalarda hakemlerin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Çünkü Türk hakemleri gerçekten çok iyiler ve zekiler." ifadelerini kullandı.Kırmızı-siyahlıların, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerindeki idmanı yaklaşık 1 saat sürdü.Isınma hareketlerinin ardından pas çalışan futbolcular, daha sonra taktik çalışmalar yaptı.