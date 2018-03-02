Normal sezonu son 4 sırada tamamlayan ekipler, ligde kalabilmek için Balıkesir'de karşılaşacak.Normal sezonu 9, 10, 11 ve 12. sırada tamamlayan Seramiksan, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çanakkale Belediyespor ve İlbank, Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda üçer günlük iki devreli turnuva maçları oynayacak.Ligi 25,335 puanla tamamlayan Seramiksan, 25 puanı bulunan Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, 14,600 puanlı Çanakkale Belediyespor ile 4,310 puanı olan İlbank, normal sezondaki puanlarını baraj etabına taşıyacak. İlk etapta alınan puanlar ile iki devreli turnuvada elde edilecek puanların toplamı sonunda son iki sırayı alacak takımlar 1. Lig'e düşecek.Normal sezonu galibiyet alamadan 4,310 puanla son sırada tamamlayan İlbank'ın, baraj etabı maçları öncesi küme düşmesi kesinleşti.Başkent temsilcisi, Balıkesir'deki bütün müsabakalarını kazansa dahi gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.Sezonu 14,600 puanla 11. sırada bitiren Çanakkale Belediyespor ise ligde kalabilmek için baraj etabındaki maçlarını kazanıp, üzerindeki iki takım Seramiksan ve Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ın puan kayıplarını bekleyecek.14.00 Seramiksan-İlbank16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çanakkale Belediyespor14.00 İlbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas16.00 Çanakkale Belediyespor-Seramiksan12.00 Çanakkale Belediyespor-İlbank14.00 Seramiksan-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas15.00 İlbank-Seramiksan17.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas15.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank17.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor12.00 İlbank-Çanakkale Belediyespor14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan