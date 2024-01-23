Şubat ayında kar yağacak mı? 2024 kar ne zaman yağacak?

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyi yağışlı geçecek. Yağışlar, kıyı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis oluşumu öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ riski bulunuyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.