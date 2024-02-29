Haber Tarihi: 29 Şubat 2024 13:39 - Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 13:39

Şubat Ayı Neden 4 Yılda Bir 29 Çeker?

Takvim ve mevsimler arasındaki dengeyi korumak için Şubat ayı 4 yılda bir 29 çeker.

Şubat Ayı Neden 4 Yılda Bir 29 Çeker?
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Dünyanın Güneş'in etrafında dönmesi tam olarak 365,2422 gün sürer. Ancak takvim yılı 365 gün olarak kabul edilmiştir. Geriye kalan 0,2422'lik kısmı, her dört yılda bir fazladan bir gün oluşturur. Bu fazladan gün Şubat ayına eklenerek yılın 366 gün olması sağlanır.

Artık Yıl Nedir?

366 gün olan yıllara artık yıl denir. 4'e tam bölünebilen her yıl artık yıldır. Ancak 100'e tam bölünebilen yıllardan sadece 400'e tam bölünebilenler artık yıldır. Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıl iken 1700, 1800 ve 1900 yılları artık yıl değildir.

Artık Yıl Neden Gereklidir?

Artık yıl uygulaması, mevsimlerin takvimle uyumlu kalmasını sağlar. Eğer artık yıl uygulaması olmasaydı, mevsimler her yıl yaklaşık 6 saat kayar ve zamanla takvimle uyumsuz hale gelirdi.

29 Şubat'ta Doğanlar Ne Zaman Yaş Günü Kutlar?

29 Şubat'ta doğanlar normal yıllarda 1 Mart'ta, artık yıllarda ise 28 Şubat'ta yaş günlerini kutlarlar.

Sonuç

4 yılda bir 29 çeken Şubat ayı, takvim ve mevsimler arasındaki dengeyi korumak için gereklidir. Artık yıl uygulaması olmasaydı, mevsimler her yıl kayar ve takvimle uyumsuz hale gelirdi.
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