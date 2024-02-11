Almanya 1. Bundesliga'nın 21. haftasında Vfb Stuttgart ile Mainz karşı karşıya geldi. MHPArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Stuttgart 3-1'lik skorla kazandı.



Stuttgart, 45+1'de Maximilian Mittelstadt ve 45+3. dakikada Jamie Leweling ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Deniz Undav, 73. dakikada farkı 3'e çıkardı.



Mainz'ın tek golü 76. dakikada Ludovic Ajorque'den geldi.



Üst üste 3. galibiyetini elde eden Stuttgart, puanını 43'e çıkardı. 11 maçtır kazanamayan Mainz ise 12 puanla küme düşme hattında kaldı.



Stuttgart, gelecek hafta Darmstadt'a konuk olacak. Mainz ise sahasında Augsburg ile karşılaşacak.



