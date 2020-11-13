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Strickland: "Kyrie farklı düşünen bir adam, insanlar bunu sevmez!"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in vaftiz babası olan eski NBA guardı Rod Strickland, Kyrie'nin neden yoğun eleştirilere maruz kaldığını ayrıntılarıyla anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in vaftiz babası olan eski NBA guardı Rod Strickland, Kyrie'nin neden yoğun eleştirilere maruz kaldığını ayrıntılarıyla anlattı.

Strickland, Brandon "Scoop B" Robinson'a "Heavy Live with Scoop B" podcastinde şunları söyledi:

"Kumaşını biliyorum ve Kyrie farklı biri, değil mi? Farklı düşünen bir adam ve bence bu insanların hoşuna gitmiyor. Şu anda yaşadığımız dünyada herkes, biri bir şey söylediğinde destek olmanız gerektiğini, karşı olursanız yanıldığınızı düşünüyor.

Kyrie farklı biri. Onu basketbol oynarken izlediğinizde, farklı olduğunu görebilirsiniz. Farklı düşünen bir adam. Yaratıcı biri olmadan onun sahada yaptığı şeyleri yapamazsınız, yani zihni farklı birisi."

"NBA TARİHİNDE ONUN KADAR YETENEKLİ KİM VAR?"

Kyrie'nin saha içinde edindiği başarılar bir tarafa, bazı insanlar kendisinin fikirlerine katılma eğiliminde değiller ve Strickland da bunun oldukça farkında:

"Başarılı oluyorsunuz ve bir sürü kişi sizi yargılıyor. Ve bunu yanlış bir şekilde söylemek istemiyorum ama bunu yapan kişiler, sizin başardığınız şeyleri başaramamış insanlar oluyorlar."

Strickland ayrıca, Kyrie'nin yetenekleri hakkında görüşlerini de şöyle ortaya koydu:

"Yetenek ve beceriden bahsediyorsanız, bana NBA tarihinde Kyrie kadar yetenekli ve becerili başka bir oyuncu söylemeniz lazım."

Kyrie ve Strickland:




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