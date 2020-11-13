Strickland: "Kyrie farklı düşünen bir adam, insanlar bunu sevmez!"

"NBA TARİHİNDE ONUN KADAR YETENEKLİ KİM VAR?"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in vaftiz babası olan eski NBA guardı Rod Strickland, Kyrie'nin neden yoğun eleştirilere maruz kaldığını ayrıntılarıyla anlattı.Strickland, Brandon "Scoop B" Robinson'a "Heavy Live with Scoop B" podcastinde şunları söyledi:Kyrie'nin saha içinde edindiği başarılar bir tarafa, bazı insanlar kendisinin fikirlerine katılma eğiliminde değiller ve Strickland da bunun oldukça farkında:Strickland ayrıca, Kyrie'nin yetenekleri hakkında görüşlerini de şöyle ortaya koydu:Kyrie ve Strickland: