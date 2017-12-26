Stil Avcıları neden yayınlanmadı neden bitti? Stil Avcıları final yaptı

yayınlanan ve Stil Avcıları yeni bölümü yayınlanmaması dikkat çekti. İzleyiciler, yarışmasının yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırıyor. Sebebinin ne olduğu araştırılıyor. İşte tüm detaylar...Eski 'İşte Benim Stilim' yarışmacıları ve jüri üyelerinin yer aldığı 'Alışveriş Melekleri'ni sollamayı başaran ve kendine özgü bir hayran kitlesi yakalayan 'Stil Avcıları'nın başarısı hiç de sürpriz değildi.Yarışmacılarından dekoruna, ışığından kurgusuna, formatından jüri üyelerine hepsi gayet başarılıydı.Kavga da ediliyordu, sürtüşme de vardı ama muhakkak hepsi belirli bir çerçevedeydi.Hiçbir şey taşmıyordu.Ve olan oldu, yayınlandığı kanaldaki birkaç program gibi o da yayından kaldırıldı.11 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Naime Şener, babası Fikret Şener'dir. Ercüment ve Enis adlarında iki abisi vardır. Nişantaşı Kız Lisesini bitirmiştir.1994 yılında başladığı mankenlik hayatında, 1995 yılında kazandığı güzellik yarışması ile önemli bir mdan teklifler almaya başlayan Şener, "Vip Suare" ve "Şans Direksyonu" adlı televizyon programları ile, "Bir Demet Tiyatro" ve "Böyle mi Olacaktı" adlı dizilerde yer aldı.Beyaz perdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu "Kahpe Bizans" filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen "Asansör" filminde Arzu Yanardağ, Emre Altuğ, Cem Özer, Mustafa Uğurlu ve Funda Barın gibi oyuncuların yanında yer aldı. 2000 yılında vizyona giren ve Ömer Uğur'un yönettiği film "Hemşo"'da ise Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Özlem Yıldız, Sümer Tilmaç ve Yılmaz Köksal'la beraber rol aldı ve Tatyana ismindeki bir Romen fahişeyi canlandırdı.Demet Şener yaşamını, 15 Temmuz 2005 tarihinden beri evli olduğu milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile birlikte İstanbul'da sürdürmektedir. İrem (d. 12 Haziran 2006 ) adında kızı ve Ömer (d. 27 Mart 2009) adında oğlu vardır.Filmleri :1997 – Böyle mi Olacaktı1997 – Bir Demet Tiyatro1999 – Asansör1999 – Kahpe Bizans2000 – Aşk Hırsızı2000 – Hemşo2000 – Gölge2002 – Reyting Hamdi