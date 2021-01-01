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Stephen A.'den Pippen'a tepki!: "Bugüne kadar söylediği en aptalca şey..."

ESPN analisti Stephen A. Smith, Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'ın eski koçu Phil Jackson hakkındaki yorumlarına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analisti Stephen A. Smith, Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'ın eski koçu Phil Jackson hakkındaki yorumlarına tepki gösterdi.

Pippen kısa süre önce, Jackson'ın playofflarda bir maçın son şutunu, takım arkadaşı Toni Kukoc'a vermesi nedeniyle eski koçunu ırkçı olarak nitelendirmişti.

Stephen A. kısa süre önce Pippen'ı eleştirerek, Jackson'a saldırmanın kendisinin şimdiye kadar yaptığı "en saçma şeylerden biri" olduğunu öne sürdü:

"Scottie'ye saygı duyarım, altı kez şampiyon olmuş olan, tüm zamanların en iyi oyuncularından biridir. Bence bu şimdiye kadar söylediği veya yaptığı en aptalca şeylerden biri. Tüm bu olan bitenlerden sonraki maçta, hatta sanırım Chicago Bulls o maçı kazanmıştı, bu durum ortaya çıktığında, Ahmad Rashad sahada Scottie Pippen ile röportaj yapıyordu.

Pippen, 'Takımdan özür diledim. Phil Jackson'dan özür diledim, yaptığım aptallıktı.' demişti.

Şimdi 27 yıl sonra, Phil Jackson birdenbire ırkçı mı oldu? Sana koçluk yapan, MJ'e koçluk yapan Phil Jackson mı? Bill Cartwright'a, B.J. Armstrong'a, Stacey King'e ve tüm o adamlara koçluk yapan? Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant'ı çalıştıran Phil Jackson mı?"


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