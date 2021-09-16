Stefan Kuntz'un yanına Tayfun Korkut formülü

A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra arayış içine giren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, Alman teknik adamda karar kıldı.



İstanbul'da önceki gün Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hocanın dosyası dün TFF Yönetimi'ne sunuldu. Bazı yöneticiler yerli bir teknik adamla devam edilmesini isterken, çoğunluk Kuntz'dan yana tavır koydu. Bunun üzerine ay-yıldızlı takımın, Alman çalıştırıcıya emanet edilmesine karar verildi.



Rıdvan Dilmen , A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü açıkladı. Dilmen yaptığı açıklamada, " TFF, Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor ." ifadelerini kullandı.



U21'İ BIRAKIP GELECEK



Kendi ekibiyle geleceği ifade edilen Stefan Kuntz'un yanında bir Türk teknik adam da yer alacak. Milliyet'in haberine göre; Bu ismin Tayfun Korkut olduğu ifade edildi.



Almanya U21 Milli Takımı'nda görev yapan Stefan Kuntz'un Almanya Federasyonu ile bağlarını kopararak Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Üç yıllık sözleşme yapması beklenen 58 yaşındaki teknik adamın, milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.



STEFAN KUNTZ KİMDİR?



Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.



