Steam kış indirimi oyunları listesi | Steam oyunları indirimi ne zaman kadar sürecek?

Çok sayıda oyun şu anda Steam'de indirimli. Black Fridar(Kara Cuma)'de büyük indirimler yapan Steam, yine oyun severler için kış indirimine girdi ve çok sayıda oyun çok uygun fiyatlara indi. İşte o oyunlar ve daha fazlası...Hellblade, Inside, Shadow of War, Metal Gear Solid serisi, Counter-Strike Global Offensive ve daha binlerce oyun şu an yüzde 90'lara varan indirim fırsatları ile sizleri bekliyor.21 Aralık – 4 Ocak arasında sürecek olan indirimlerde her gün bir Yılın Oyunu adayı bizlere sunuluyor. Bugünün adayı ise "Tercihler Önemlidir" kategorisinden olduEuro Truck Simulator 2 İndirimsiz Fiyatı: 39 TL İndirimli Fiyatı: 9.75 TL İndirim Oranı: Yüzde 75H1Z1 Normal Fiyatı: 31 TL İndirimli Fiyatı: 7.75 TL İndirim Oranı: Yüzde 75Mount & Blade: Warband İndirimsiz Fiyatı: 30 TL İndirimli Fiyatı: 7.5 TL İndirim Oranı: Yüzde 75This War of Mine İndirimsiz Fiyatı: 31 TL İndirimli Fiyatı: 6.20 TL İndirim Oranı: Yüzde 80Tomb Raider İndirimsiz Fiyatı: 35 TL İndirimli Fiyatı: 5.25 TL İndirim Oranı: Yüzde 85Grand Theft Auto IV İndirimsiz Fiyatı: 31 TL İndirimli Fiyatı: 9.30 TL İndirim Oranı: Yüzde 70Grand Theft Auto: The Trilogy İndirimsiz Fiyatı: 31 TL İndirimli Fiyatı: 14.70 TL İndirim Oranı: Yüzde 70L.A. Noire İndirimsiz Fiyatı: 24 TL İndirimli Fiyatı: 8.40 TL İndirim Oranı: Yüzde 65Outlast İndirimsiz Fiyatı: 31 TL İndirimli Fiyatı: 6.20 TL İndirim Oranı: Yüzde 80Don't Starve Together İndirimsiz Fiyatı: 24 TL İndirimli Fiyatı: 14.40 TL İndirim Oranı: Yüzde 40Rise of the Tomb Raider İndirimsiz Fiyatı: 89 TL İndirimli Fiyatı: 30 TL İndirim Oranı: Yüzde 67Sid Meier's Civilization V İndirimsiz Fiyatı: 50 TL İndirimli Fiyatı: 12.25 TL İndirim Oranı: Yüzde 75Cities: Skylines İndirimsiz Fiyatı: 50 TL İndirimli Fiyatı: 12.25 TL İndirim Oranı: Yüzde 75Grand Theft Auto V: 179.00 TL'den 71.60 TL'ye düştü.Valve Complete Pack (19 oyun): 347.00 TL'den 27.91 TL'ye düştü.Counter Strike: Global Offensive: 24.00 TL'den 16.08 TL'ye düştü.PES 2018: 199.00 TL'den 99.50 TL'ye düştü.Football Manager 2018: 119.00 TL'den 89.25 TL'ye düştü.NBA 2K18 - Legend Edition: 340.00 TL'den 204.00 TL'ye düştü.Watch Dogs 2: 209.00 TL'den 71.06 TL'ye düştü.Euro Truck Simulator 2 Christmas Special (19 oyun): 261.90 TL'den 104.70 TL'ye düştü.Assassin's Creed Origins - Gold Edition: 299.00 TL'den 209.30 TL'ye düştü.Call of Duty - WWII: 209.00 TL'den 173.47 TL'ye düştü.Fallout 4: 133.00 TL'den 66.50 TL'ye düştü.The Witcher 3 - Wild Hunt: 74.99 TL'den 29.99 TL'ye düştü.Rocket League: 31.00 TL'den 18.60 TL'ye düştü.TEKKEN 7: 149.00 TL'den 74.50 TL'ye düştü.Left 4 Dead 2: 31.00 TL'den 3.10 TL'ye düştü.Sniper Elite 4: 89.00 TL'den 30.26 TL'ye düştü.Middle-earth Shadow of War: 179.00 TL'den 125.30 TL'ye düştü.Rust: 31.00 TL'den 15.50 TL'ye düştü.The Long Dark: 55.00 TL'den 13.75 TL'ye düştü.Dying Light: 59.99 TL'den 26.99 TL'ye düştü.The Forest: 24.00 TL'den 16.08 TL'ye düştü.Arma 3: 99.99 TL'den 33.99 TL'ye düştü.Steam Valve tarafından geliştirilen dijital dağıtımcılık, dijital haklar yönetimi, çoklu oyuncu ve iletişim platformudur. İnternet üzerinden çok sayıda oyun ve oyunlarla ilgili materyal yayınlayan, bağımsız bir geliştiricinin yaptığı küçük oyunlardan dünyanın en popüler oyunlarına kadar birçok oyunu satın alma imkanı sunan büyük bir ağdır. Ocak 16 2009 itibari ile 554 oyun ve 16 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğu belirlenmiştir.Steam kullanıcılarına bilgisayar oyunlarını tamamen dijital olarak alma imkanı sağlar. Kullanıcıların aldıkları oyunlar kutusuz ve CD/DVDsiz oldukları için oyunlar direk Steam sunucularına ve kullanıcı hesaplarına kaydedilir. Bu sayede kullanıcı istediği zaman oyunu her bilgisayara indirip oynayabilir. Steam kendine ait dünya çapındaki sunucularından birkaç tanesine aynı anda bağlanma imkanı sağlayarak yüksek indirme hızı sağlar.1- Steam destekli oyunun dosyalarını istediğiniz zaman tekrar kontrol ederek bozuk, eksik vb. gibi durumlarda oyunu tekrar yüklemek yerine eksik olan dosyaları indirir ve tamir eder.2- Valve Anti-Cheat(kısaca VAC) Valve?n kendi geliştirmiş olduğu şifre koruma sistemidir. Bu sistemle kendi oyunlarını modifiye edip oyunlarda haksız kazanç sağlayanları süresiz olarak oyunu internetten oynama hakkını alır. Aynı zamanda para verip aldığınız oyunları sizin hanenizden siler. Anlaşmada yazan ?u oyunlar steamindir bir kereye mahsus ödediğiniz para karşılığı size verilmiştir.?manasına gelen bölümünden yola çıkarak steamin cezaları caydırıcıdır. Her türlü sahteci ve hilecilere savaş açmıştır. Özellikle sahte oynayanlar bir çok şeyden mahrum kalacaklar, hatta belki de oyunu bile oynayamayacaklar.3- Steam?n kendi sunucu tarayıcısı Steam ile tam uyumlu olan oyunların internet ve LAN sunucularını bulmada kullanılmak için yapılmıştır. Masaüstünden veya uyumlu oyunlardan bu tarayıcıya ulaşabilirsiniz.4- Community/Groups desteği ile takım arkadaşlarınızla bir araya gelip her türlü konu üzerine gruplarınızı oluşturabilirsiniz. Oluşturulan grupların da steam kaynaklı birçok özelliği vardır. Kısacası tam klanlara göre bir sistem diyebiliriz.5- Overview seçeneği ile arkadaşlarınızın neler yaptığını öğrenebilesiniz. Örneğin beklediğiniz ama çıktığından haberinizin olmadığı bir oyunun DEMO?unu arkadaşınızın edindiğinden haberdar olup siz de edinebilirsiniz.6- Steam Games Stats sayesinde oynadığınız oyunlarda elde ettiğiniz başarılar ve istatistikler sergilenir. Empire: Total War?a olabilecekler üzerinden örnekler: En çok oynadığınız devlet, en çok kazandığınız başarı seviyesi (Heroic Victory, Normal Victory), kaç saat campaign oynadınız vs. bilgileri istatistikî bölümde yer alır. Bunun yanı sıra Achievements denen başarı sistemi vardır. Örnek: Tüm devletler ile bir tarihi senaryo bitir, suikastçınla yakalanmadan üst üste 10 isyancı komutanını öldür, top atışı ile düşman komutanını oyunun savaşın ilk 1 dk?ında öldür vs. gibi çok zor olmayan ama yorucu olacak bu görevleri başardığınızda arkadaşlarınız sizin ne kadar bu oyunda usta olduğunuzu anlayacaklardır.7- Steam sayesinde CD/DVD takarak çalışan orijinal oyunlar külfetinden kurtuluyoruz. Bir kez internete bağlama ile account?muza kaydolan oyunlarımızı istediğimiz zaman istediğimiz yerde oynayabiliyoruz.