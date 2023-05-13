Haber Tarihi: 13 Mayıs 2023 17:29 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 17:29

Starbucks Menü Fiyat 2023: Starbucks Kahve Fiyatları Listesi

2023 Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı. Starbucks, kahve fiyatlarına yaklaşık yüzde 25 zam yaptığını duyurdu. Caramel Macchiato fiyatının 59 liraya yükseldiği görülürken, Iced White Chocolate Mocha'nın venti boy fiyatının ise 80.00 liraya yükseldiği görüldü. Peki, Starbucks güncel menü fiyatı ve kahve isimleri nedir? İşte Starbucks zamlı kahve fiyatları

Starbucks Menü Fiyat 2023: Starbucks Kahve Fiyatları Listesi
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Dolar kuru 19,50'ye dayanmışken kullandığımız tüm ürünler de hızla zamlanmayı sürdürüyor. Enflasyon artışlarıyla birlikte düzenli olarak zamlarını sürdüren Starbucks, bugün yeni bir zammı daha fiyatlarına yansıttı.
Türkiye'de 500'den fazla şubesiyle hizmet veren Starbucks, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde tüm ürünlerinin fiyatlarını yaklaşık %25 zam ile güncelledi. Yeni güncellenen fiyatlar ile küçük boy filtre kahvenin fiyatı 39 TL'ye ulaştı. Güncel fiyatlar şu şekilde oldu:

STARBUCKS ZAMLI KAHVE FİYATLARI 2023

Starbucks kahveleri 3 boyda satışa sunuluyor. Küçük boy tall, orta boy grande, büyük boy ise venti olarak adlandırılmaktadır. Bu listede en çok tercih edilen, kahve tutkunlarının çok sevdiği kahve çeşitleri fiyatları incelendi. Her boy için farklı fiyat belirlenmiştir.


Espresso & More
Caffe Latte
Tall: 39,00  TL
Grande: 45,00 TL
Venti: 50,00 TL

Cappuccino
Tall: 39,00 TL
Grande: 45,00 TL
Venti: 50,00 TL

Latte Macchiato
Tall: 39,00  TL
Grande: 45,00 TL
Venti: 50,00 TL

Caramel Macchiato
Tall: 50,00 TL
Grande: 57,00 TL
Venti: 64,00 TL

Caffe Mocha
Tall: 53,00 TL
Grande: 61,00 TL
Venti: 67,00 TL

White Chocolate Mocha
Tall: 54,00 TL
Grande: 62,00 TL
Venti: 68,00 TL

Cafe Americano
Tall: 35,00 TL
Grande: 39,00 TL
Venti: 44,00 TL

Fresh Filtre Kahve
Tall: 32,00 TL
Grande: 36,00 TL
Venti: 41,00 TL

Chai Tea Latte
Tall: 47,00 TL
Grande: 53,00 TL
Venti: 59,00 TL

Türk Kahvesi
Solo: 28,00 TL
Doppio: 32,00 TL

Iced Coffee
Cold Brew
Tall: 41,00 TL
Grande: 47,00 TL
Venti: 52,00 TL

Refresha
Cool Lime, Berry Hibiscus
Tall: 50,00 TL
Grande: 57,00 TL
Venti: 63,00 TL
Refresha Extra + 15 TL

Frappuccino
Caramel Frappuccino
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL

Chocolatte Cream Frappuccino
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL

White Chocolatte Mocha Frappuccino
Tall: 52,00 TL
Grande: 59,00 TL
Venti: 65,00 TL

Iced Caffè Americano (Buzlu Caffè Americano)
Iced Caffè Latte (Buzlu Caffè Latte)
Iced Caffè Mocha (Buzlu Caffè Mocha)
Iced White Chocolate Mocha (Buzlu White Chocolate Mocha)
Iced Caramel Macchiato (Buzlu Caramel Macchiato)

Sıcak Çikolatalar
Classic Hot Chocolate
Tall: 47,00 TL
Grande: 53,00 TL
Venti: 59,00 TL

Signature Hot Chocolate
Tall: 48,00 TL
Grande: 54,00 TL
Venti: 60,00 TL

Mint Blend
Spearmint Green Tea
Chai Tea Latte
Iced Classic Chai Tea Latte (Buzlu Chai Tea Latte)

Iced Coffee (Buzlu Filtre Kahve)
Caffè Misto
Iced Caffè Misto (Buzlu Misto)
Cold Brew
Sütlü Cold Brew

Frappuccino Blended Beverages
Coffee Frappuccino
Tall: 50,00 TL
Grande: 57,00 TL
Venti: 63,00 TL

Espresso Frappuccino
Tall: 50,00 TL
Grande: 57,00 TL
Venti: 63,00 TL

Mocha Frappuccino
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL

Java Chip Frappuccino (Kahve İçermez)
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL

Vanilla Cream Frappuccino (Kahve İçermez)
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL

Strawberries Cream Frappucino (Kahve İçermez)
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL

White Chocolate Cream Frappuccino (Kahve İçermez)
Tall: 52,00 TL
Grande: 59,00 TL
Venti: 65,00 TL

Starbuck Bardak Boyları:
Tall (küçük)  Grande (orta)  Venti (büyük)

Şuruplar:
Badem, Vanilya, Ahududu, Nane, Karamel, Fındık, Irish Cream Şurubu
Fındık (şekersiz), Vanilya (şekersiz)

Süt:
Yağlı (Standart), Yağsız, Laktozsuz, Soya Sütü

Origin Espresso (Sadece Belirli Mağazalarda)
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Starbucks kahve fiyatlar
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