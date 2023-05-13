Starbucks Menü Fiyat 2023: Starbucks Kahve Fiyatları Listesi

Espresso & More

Tall: 39,00 TL

Grande: 45,00 TL

Venti: 50,00 TL

Tall: 39,00 TL

Grande: 45,00 TL

Venti: 50,00 TL

Tall: 39,00 TL

Grande: 45,00 TL

Venti: 50,00 TL

Tall: 50,00 TL

Grande: 57,00 TL

Venti: 64,00 TL

Tall: 53,00 TL

Grande: 61,00 TL

Venti: 67,00 TL

Tall: 54,00 TL

Grande: 62,00 TL

Venti: 68,00 TL

Tall: 35,00 TL

Grande: 39,00 TL

Venti: 44,00 TL

Tall: 32,00 TL

Grande: 36,00 TL

Venti: 41,00 TL

Tall: 47,00 TL

Grande: 53,00 TL

Venti: 59,00 TL

Solo: 28,00 TL

Doppio: 32,00 TL



Iced Coffee

Cold Brew

Tall: 41,00 TL

Grande: 47,00 TL

Venti: 52,00 TL



Refresha

Cool Lime, Berry Hibiscus

Tall: 50,00 TL

Grande: 57,00 TL

Venti: 63,00 TL

Refresha Extra + 15 TL



Frappuccino

Caramel Frappuccino

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL



Chocolatte Cream Frappuccino

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL



White Chocolatte Mocha Frappuccino

Tall: 52,00 TL

Grande: 59,00 TL

Venti: 65,00 TL



Iced Caffè Americano (Buzlu Caffè Americano)

Iced Caffè Latte (Buzlu Caffè Latte)

Iced Caffè Mocha (Buzlu Caffè Mocha)

Iced White Chocolate Mocha (Buzlu White Chocolate Mocha)

Iced Caramel Macchiato (Buzlu Caramel Macchiato)



Sıcak Çikolatalar

Classic Hot Chocolate

Tall: 47,00 TL

Grande: 53,00 TL Venti: 59,00 TL



Signature Hot Chocolate

Tall: 48,00 TL

Grande: 54,00 TL

Venti: 60,00 TL



Mint Blend

Spearmint Green Tea

Chai Tea Latte

Iced Classic Chai Tea Latte (Buzlu Chai Tea Latte)



Iced Coffee (Buzlu Filtre Kahve)

Caffè Misto

Iced Caffè Misto (Buzlu Misto)

Cold Brew

Sütlü Cold Brew



Frappuccino Blended Beverages

Coffee Frappuccino

Tall: 50,00 TL

Grande: 57,00 TL

Venti: 63,00 TL



Espresso Frappuccino

Tall: 50,00 TL

Grande: 57,00 TL

Venti: 63,00 TL



Mocha Frappuccino

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL



Java Chip Frappuccino (Kahve İçermez)

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL



Vanilla Cream Frappuccino (Kahve İçermez)

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL



Strawberries Cream Frappucino (Kahve İçermez)

Tall: 51,00 TL

Grande: 58,00 TL

Venti: 64,00 TL

White Chocolate Cream Frappuccino (Kahve İçermez)

Tall: 52,00 TL

Grande: 59,00 TL

Venti: 65,00 TL

Starbuck Bardak Boyları:

Tall (küçük) Grande (orta) Venti (büyük)



Şuruplar:

Badem, Vanilya, Ahududu, Nane, Karamel, Fındık, Irish Cream Şurubu Fındık (şekersiz), Vanilya (şekersiz)



Süt:

Yağlı (Standart), Yağsız, Laktozsuz, Soya Sütü



Origin Espresso (Sadece Belirli Mağazalarda)

Dolar kuru 19,50'ye dayanmışken kullandığımız tüm ürünler de hızla zamlanmayı sürdürüyor. Enflasyon artışlarıyla birlikte düzenli olarak zamlarını sürdüren Starbucks, bugün yeni bir zammı daha fiyatlarına yansıttı.Türkiye'de 500'den fazla şubesiyle hizmet veren Starbucks, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde tüm ürünlerinin fiyatlarını yaklaşık %25 zam ile güncelledi. Yeni güncellenen fiyatlar ile küçük boy filtre kahvenin fiyatı 39 TL'ye ulaştı. Güncel fiyatlar şu şekilde oldu: