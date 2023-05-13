Starbucks Menü Fiyat 2023: Starbucks Kahve Fiyatları Listesi

Dolar kuru 19,50'ye dayanmışken kullandığımız tüm ürünler de hızla zamlanmayı sürdürüyor. Enflasyon artışlarıyla birlikte düzenli olarak zamlarını sürdüren Starbucks, bugün yeni bir zammı daha fiyatlarına yansıttı.
Türkiye'de 500'den fazla şubesiyle hizmet veren Starbucks, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde tüm ürünlerinin fiyatlarını yaklaşık %25 zam ile güncelledi. Yeni güncellenen fiyatlar ile küçük boy filtre kahvenin fiyatı 39 TL'ye ulaştı. Güncel fiyatlar şu şekilde oldu:
Iced Coffee
Cold Brew
Tall: 41,00 TL
Grande: 47,00 TL
Venti: 52,00 TL
Refresha
Cool Lime, Berry Hibiscus
Tall: 50,00 TL
Grande: 57,00 TL
Venti: 63,00 TL
Refresha Extra + 15 TL
Frappuccino
Caramel Frappuccino
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
Chocolatte Cream Frappuccino
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
White Chocolatte Mocha Frappuccino
Tall: 52,00 TL
Grande: 59,00 TL
Venti: 65,00 TL
Iced Caffè Americano (Buzlu Caffè Americano)
Iced Caffè Latte (Buzlu Caffè Latte)
Iced Caffè Mocha (Buzlu Caffè Mocha)
Iced White Chocolate Mocha (Buzlu White Chocolate Mocha)
Iced Caramel Macchiato (Buzlu Caramel Macchiato)
Sıcak Çikolatalar
Classic Hot Chocolate
Tall: 47,00 TL
Grande: 53,00 TL
Venti: 59,00 TL
Signature Hot Chocolate
Tall: 48,00 TL
Grande: 54,00 TL
Venti: 60,00 TL
Mint Blend
Spearmint Green Tea
Chai Tea Latte
Iced Classic Chai Tea Latte (Buzlu Chai Tea Latte)
Iced Coffee (Buzlu Filtre Kahve)
Caffè Misto
Iced Caffè Misto (Buzlu Misto)
Cold Brew
Sütlü Cold Brew
Frappuccino Blended Beverages
Coffee Frappuccino
Tall: 50,00 TL
Grande: 57,00 TL
Venti: 63,00 TL
Espresso Frappuccino
Tall: 50,00 TL
Grande: 57,00 TL
Venti: 63,00 TL
Mocha Frappuccino
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
Java Chip Frappuccino (Kahve İçermez)
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
Vanilla Cream Frappuccino (Kahve İçermez)
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
Strawberries Cream Frappucino (Kahve İçermez)
Tall: 51,00 TL
Grande: 58,00 TL
Venti: 64,00 TL
White Chocolate Cream Frappuccino (Kahve İçermez)
Tall: 52,00 TL
Grande: 59,00 TL
Venti: 65,00 TL
Starbuck Bardak Boyları:
Tall (küçük) Grande (orta) Venti (büyük)
Şuruplar:
Badem, Vanilya, Ahududu, Nane, Karamel, Fındık, Irish Cream Şurubu
Fındık (şekersiz), Vanilya (şekersiz)
Süt:
Yağlı (Standart), Yağsız, Laktozsuz, Soya Sütü
Origin Espresso (Sadece Belirli Mağazalarda)