Squid Game The Challenge fragmanı izle | Squid Game 2. sezon ne zaman?

Rekorları altüst eden Güney Kore yapımı Squid Game dizisinden esinlenen ve ilk olarak Haziran 2022'de Bela Bajaria tarafından duyurulan senaryosuz yarışma programı Squid Game: The Challenge bugün izleyiciyle buluştu. İlk 5 bölümü bugün yayınlanan yarışmanın, 4 bölümü 29 Kasım'da finali ise 6 Aralık'ta Netflix'te ekrana gelecek. 456 yarışmacının 4,56 milyon dolar için mücadele ettiği yarışma bir yandan eleştirmenlerden övgü toplarken diğer yandan bu yılın başında çok konuşulan hile iddialarıyla gündemde.İlk sezonuyla tarihe geçmeyi başaran dizisi Squid Game'in yeni sezonuna ilişkin beklenen açıklama geldi. Dünya genelinde hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan ve ilk sezonu 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dizinin 2. ve yeni sezonunun yayın tarihini belli oldu ve ilk fragmanı da yayınlandı! Studio Lambert ve Garden arasındaki bir işbirliğinden oluşan Squid Game: The Challenge yarışması da dijital platformda yerini aldı.Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı.Efsane dizi için resmi açıklama geldi ve Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı olarak duyuruldu. Ancak fenomen dizinin Kasım ayının hangi günü yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.Squid Game: The Challange yayınlandı. Dört yüz elli altı oyuncu, büyük para ödülü olan 4,56 milyon doları kazanmak için yarışıyor.Squid Game: The Challenge'da her oyuncu kendi sınırlarını zorluyor ve kazanmak için ne kadar ileri gidebileceklerini kendilerine sormaya zorlanıyor.Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.Park Hae-sooLee Jung- jaeHoYeon JungOh Yeong-suAnupam TripathiHeo Sung-taeKim Joo-ryoung