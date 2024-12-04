Spotify Wrapped 2024 açıklandı mı? Spotify Wrapped nereden, nasıl bakılır?

Spotify, yıl sonu geleneği haline gelen "Wrapped" özelliğini kullanıcılarına sundu. 2024 yılı boyunca dinlenen şarkıları, sanatçıları, albümleri ve podcast'leri kişiselleştirilmiş listelerle bir araya getiren Wrapped, hem nostaljik hem de eğlenceli bir deneyim sunuyor.
Spotify'ın kişiselleştirilmiş listelerinde kullanıcının kaç saat müzik dinlediği, hangi sanatçıların ve hangi türlerin daha çok dinlendiğine dair tüm bilgileri bulmak mümkün. Ayrıca platform, geçtiğimiz yıl en fazla dinlenen şarkıların bulunduğu kişisel listeleri de yayına aldı.
Kullanıcılar, Spotify uygulaması üzerinden erişebildikleri Wrapped ile en çok dinledikleri şarkılardan yılın sanatçısına kadar birçok detaylı bilgiye ulaşabiliyor. Ayrıca, bu yıl yeni eklenen interaktif özellikler ve sosyal medya paylaşımlarını zenginleştiren grafiklerle deneyim daha da kişisel hale getirildi.
Spotify Wrapped, kullanıcıların müzik zevklerini keşfetmelerini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir etkinlik haline geliyor. Kullanıcılar, listelerini paylaşarak arkadaşlarıyla yılın öne çıkan anlarını karşılaştırabiliyor ve müzik üzerinden bağlantılar kurabiliyor.
Spotify Wrapped 2024'e ulaşmak için uygulamanın mobil versiyonunu güncellemek ve ana sayfada çıkan Wrapped sekmesine tıklamak yeterli.
2024'te Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar Semicenk, Lvbel c5, Sezen Aksu, BLOK3 ve UZI oldu. Globalde ise Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny, Drake ve Billie Eilish ilk 5'te yer aldı.
SPOTİFY 2024 ÖZETİ NASIL, NEREDEN BAKILIR?
Müzik platformu olan Spotify bu yıl en çok dinlediğiniz şarkıları ve dakikalarını sunacak. Wrapped listesine ulaşmak isteyenler arama kısmına tıkladıktan sonra "2024", "Spotify özet" ve "Wrapped" kelimelerini yazarak yılın sonuçlarına ulaşabilecek.
Masaüstünde ise "Gözat" kısmına tıkladıktan sonra kullanıcılar Spotfiy 2024 özetine ulaşabilecek.
Özet yayınlandı. Uygulamayı güncelledikten sonra bir kez çıkıp tekrar girmeniz gerekiyor. Anasayfada en üstte yer alan sekmelerde "Spotfiy 2024 özeti" butonuna tıkladıktan sonra en çok dinlediklerinize ulaşabilirsiniz.
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