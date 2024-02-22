Haber Tarihi: 22 Şubat 2024 22:04 - Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 22:04

Sparta Prag Galatasaray maçı canlı izle! Şifresiz GS Prag maçı kesintisiz canlı yayın izle

Sparta Prag - Galatasaray canlı izle şifresiz izle | Sparta Prag - Galatasaray maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Sparta Prag, Avrupa Ligi Play-off turunun rövanş maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Sparta Prag - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sparta Prag - Galatasaray maçı canlı izleme detayları

Sparta Prag Galatasaray maçı canlı izle! Şifresiz GS Prag maçı kesintisiz canlı yayın izle
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UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, son 16 turu play off turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz ilk maçı 3-2 kazanmayı başarmıştı. Mücadeleyi canlı olarak televizyonlarından takip etmek isteyen taraftarlar GS Prag UEFA Avrupa Ligi Maçını Şifresiz ve Kesintisiz Veren Kanallar Listesi aratıyor. İşte Galatasaray Sparta Prag Maçı Canlı İzle yöntemleri. Tüm detaylar haberimizde...

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE





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SPARTA PRAG - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

15 Şubat Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Sparta Prag karşılaşmasının rövanş mücadelesi için nefesler tutuldu.

Çekya'da oynanacak Sparta Prag- Galatasaray karşılaşması bugün saat 23:00'te başlayacak.

Sparta Prag - Galatasaray mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sparta Prag maçına Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunuyor.

Bu hafta salı günü oynanan PSV - Borussia Dortmund mücadelesi TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelmişti.

Çarşamba günü oynan Porto-Arsenal mücadelesi benzer şekilde şifresiz olarak yayınlandı. 22 Şubat Perşembe günü yayın akışına göre şifresiz olarak Toulouse - Benfica ve Marsilya Shakhtar Donetsk maçları yayınlanacak.

Sparta Prag Galatasaray karşılaşması Exxen üzerinden ekranlara gelecek.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Sarı kırmızılılar, ilk turda rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… ve her türlü beraberlikte tur atlayan takım olacak.

Çekya ekibi Sparta Prag'ın sahadan 1 farklı galibiyetle ayrılması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde üst tura yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.

Sparta Prag'ın alacağı en az iki farklı galibiyetle tur atlayan Çekya temsilcisi olacak.

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;

Blue Sport 6 Live HD

C More Suomi

Cosmote Sport 3 HD

Cytavision Sports 6 HD

DAZN Canada ($/geo/R)

DAZN Deutsch ($/geo/R)

Digi Sport 2 Sparta Pragnia HD

EXXEN Digital Türkiye

LiveScore [app] (ROI only)

M+ Liga de Campeones 7

MATCH! Arena HD

Nova Sport 4 Czech HD

Paramount+ USA ($/geo/R)

Pickx+ Sports 3 HD

Polsat Sport Premium 1 HD

Sport 24 At Sea Extra

Stan Sport Australia

Stöd 2 Sport 3

SuperSport LaLiga HD

TNT Sports 2 HD UK

TV2 Play Norge

TV4 Play+ Sverige

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Danmark HD

Ziggo Sport Docu



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