UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sparta Prag, sahasında Liverpool'u konuk etti.



Epet Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 5-1 kazandı.



Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister, 25 ve 45+3. dakikalarda Darwin Nunez, 53. dakikada Luis Diaz ve 90+4'te Dominik Szoboszlai kaydetti. Sparta Prag'ın tek golü ise 46. dakikada kendi ağlarını havalandıran Conor Bradley'den geldi.





Müsabakanın rövaşı, 14 Mart Perşembe günü Anfield'da oynanacak.





















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