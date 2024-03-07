Sparta Prag evinde Liverpool'a boyun eğdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, deplasmanda Sparta Prag'ı 5-1 mağlup etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sparta Prag evinde Liverpool'a boyun eğdi
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07 Mart 2024 22:42
Son güncelleme 07 Mart 2024 22:43
UEFA Avrupa Ligi  son 16 turu ilk maçında Sparta Prag, sahasında Liverpool'u konuk etti.

Epet Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 5-1 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister, 25 ve 45+3. dakikalarda Darwin Nunez, 53. dakikada Luis Diaz ve 90+4'te Dominik Szoboszlai kaydetti. Sparta Prag'ın tek golü ise 46. dakikada kendi ağlarını havalandıran Conor Bradley'den geldi.


Müsabakanın rövaşı, 14 Mart Perşembe günü Anfield'da oynanacak.

 







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