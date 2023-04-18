SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023 | Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor 2023, ayın kaçında? Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor, tercih nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 7 Nisan tarihinde başlayan sözlü sınavlar sona erdi ve mülakat sonuçları bugün ilan ediliyor. Mülakat sonuçları başarılı olan vatandaşlar, "öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylarAdayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.3Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman ve nasıl yapılacakÖğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz "Türkiye Yüzyılı"nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/20235Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman ve nasıl yapılacakSözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibarenSözleşmeli öğretmenlik için mülakat sınavına katılan adayların beklediği sonuçları bugün açıklanacak. 27 Mart'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 1 Nisan günü sona ermişti. Açıklanan atama takvimine göre 4 Nisan tarihinde ise sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri belli olmasının ardından sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 18 Nisan Salı günü açıklanacak, MEB tarafından açıklanacak sonuçları için saat bilgisi paylaşılmadı.Yeni öğretmen atama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alındı.Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.Sözlü sınav sonuçları da e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.