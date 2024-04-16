Haber Tarihi: 16 Nisan 2024 11:56 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 11:56

Sonradan taksitlendirme kalktı mı? 2024 taksitler kalktı mı?

Sonradan kredi kartına taksitlendirme kalktı mı? Kamu bankalarının 1 Nisan'dan itibaren bireysel kredi kartları ile giyim, market, elektronik ve benzeri alışverişlerde sonradan taksitlendirme kullanılamayacağı iddiaları sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ardından da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten peş peşe açıklamalar geldi.

Sonradan taksitlendirme kalktı mı? 2024 taksitler kalktı mı?
Abone Ol
Kredi kartlarında taksitlerin kaldırılacağına yönelik iddialar sonrasında resmi açıklama geldi. Nakit avans limitlerine yüzde 25 sınırı konulmasının ardından, kamu bankaları Ziraat Bankası ve Vakıfbank sonradan taksitlendirme uygulamasına kısıtlama getirdiği, kredi kartlarında taksitlendirmenin sonlandığı iddia edildi.

KREDİ KARTINA SONRADAN TAKSİTLENDİRME KALKTI MI?

DMM'den yapılan paylaşımda "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı.' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." denildi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşımı alıntılayarak "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." açıklamasında bulundu.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Rodri: 'Sahada sadece 1 takım vardı' Şampiyonlar Ligi Rodri: "Sahada sadece 1 takım vardı"
Pep Guardiola: 'Verdiğim kararlardan pişman değilim' Şampiyonlar Ligi Pep Guardiola: "Verdiğim kararlardan pişman değilim"
Carlo Ancelotti: 'Gurur duyuyorum' Şampiyonlar Ligi Carlo Ancelotti: "Gurur duyuyorum"
Çılgın maç sona erdi: Real Madrid, City'yi penaltılarda devirdi! Real Madrid Çılgın maç sona erdi: Real Madrid, City'yi penaltılarda devirdi!
Fenerbahçe - Olympiakos: Muhtemel 11'ler UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe - Olympiakos: Muhtemel 11'ler
Kimmich attı Bayern evinde turladı Şampiyonlar Ligi Kimmich attı Bayern evinde turladı
Cristiano Ronaldo, Juventus'a açtığı davayı kazandı Futbol Cristiano Ronaldo, Juventus'a açtığı davayı kazandı
Napoli, Galatasaray'ın yıldızı için geliyor Galatasaray Napoli, Galatasaray'ın yıldızı için geliyor
Al-Hilal'in dev serisi sona erdi Dünya Futbolu Al-Hilal'in dev serisi sona erdi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Çılgın maç sona erdi: Real Madrid, City'yi penaltılarda devirdi!
2
Napoli, Galatasaray'ın yıldızı için geliyor
3
Real Madrid'den Onuralp'e 10 milyon euro!
4
Galatasaray'da Süper Kupa ve Ali Koç'a gönderme!
5
Arsenal, Fenerbahçeli yıldız için geliyor!
6
İşte Kenan Yıldız'ın yeni maaşı!
7
Erdal Alkış, TFF başkan adaylığını açıkladı!

SON HABERLER

yukarı ok