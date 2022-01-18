Soner Dikmen röportajda gözyaşlarını tutamadı

Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor'da maçın ardından açıklamalarda bulunan Soner Dikmen, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşı Ahmet Çalık'tan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Soner Dikmen röportajda gözyaşlarını tutamadı
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18 Ocak 2022 22:56
Konyaspor'un başarılı oyuncusu Soner Dikmen, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşı Ahmet Çalık'tan bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Soner Dikmen yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiç böyle bir maça çıkmamıştım. Ahmet, çok güzel bir insandı. Allah ondan razı olsun. Onu yetiştiren ailesinden de Allah razı olsun. Bir ölüm düşünün ki, tüm Türkiye arkasından ağladı. Bazen hayata çok farklı anlamlar yüklüyoruz. Ölümün olduğunu unutuyoruz eğer bunu hatırlarsak dünya daha yaşanılır bir hale gelir bizim için..." ifadelerini kullandı.



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