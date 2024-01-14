Haber Tarihi: 14 Ocak 2024 13:06 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 13:06

Son hafta ders işlenecek mi? 2024 Okulun son haftası ders işlenecek mi, yoklama alınır mı?

Son hafta ders işlenecek mi? 2024 Okulun son haftası ders işlenecek mi, yoklama alınır mı? Milyonlarca öğrenci 19 Ocak Cuma günü karne almak için gün sayarken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulun son haftasına dair bir açıklama geldi. Buna göre; bu yıl ilk kez sömestir tatilinden önceki son haftada "kış şenliği" etkinlikleri düzenlenecek. Peki, Son hafta ders işlenecek mi? 2024 Okulun son haftası ders işlenecek mi, yoklama alınır mı?

Son hafta ders işlenecek mi? 2024 Okulun son haftası ders işlenecek mi, yoklama alınır mı?
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Son hafta ders işlenecek mi? 2024 Okulun son haftası ders işlenecek mi, yoklama alınır mı? sorusu öğrencilerin gündemindeki konulardan birisi oldu. Okullarda ilk dönemin sona ermesine sayılı günler kaldı. Karnelerin alınmasına kısa süre kala, okullarda 1. dönemin son haftası ders programı için önemli açıklama yapıldı. Okullarda son hafta ders işlenecek mi sorusu, bakanlığın yayımladığı bilgiler çerçevesinde merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından birinci dönemin son haftasında okullarda yapılabilecek etkinlik listesi yayımlandı. Peki, okulun son haftası ders işlenecek mi, yoklama alınacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

OKULLARDA SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek "dönem sonu faaliyet haftası"nda, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşan heyetin organize edeceği etkinlikler planlanacak. Yani okulun son haftasında ders işlenmeyecek.

OKULLARDA İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN BİR UYGULAMA!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla dönemin ilk karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Bu kapsamda, "Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu.

Buna göre, dönem sonu faaliyet haftasında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri amaçlandı.

ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN ÖĞRENECEK

Yapılacak etkinliklerle öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerini geliştirmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşmanın önemini kavraması, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve bunlarla beraber okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri hedeflendi.

ETKİNLİKLER KIŞ ŞENLİĞİ GİBİ OLACAK

Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, karne öncesindeki son 4 günü kapsayan 15-18 Ocak'ta resmi ve özel tüm okullarda, "kış şenliği" havasında faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandı.
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