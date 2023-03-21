Son depremler nerede oldu? 21 Mart az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem
Haber Tarihi: 21 Mart 2023 15:45 -
Güncelleme Tarihi:
21 Mart 2023 15:45
Son depremler nerede oldu? 21 Mart az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem
Gündem son dakika az nerede deprem oldu, deprem mi oldu? Deprem ile yaşamayı öğrenirken, korku yaratan bu doğa olayı ile ilgili de bilgiye sahip olmamız şart. Son depremler ise evde sarsıntı olduğumuzda aklımıza gelen konulardan biri. Az önce deprem mi oldu diye merak ediyorsanız haberimizdeki güncel listeye ve son depremler ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Türkiye'nin fay hattı ve yaşadığımız depremler zaman zaman hepimizi korkutuyor. Son depremler zaman zaman canımızı sıkıyor. Anında televizyonda bir haber kanalını açarken bir yandan da internette az önce deprem mi oldu diye arama yapıyoruz. Sizlere bu sayfada son depremler için kısa ve sürekli güncellenen bir bölüm sunacağız. Az önce deprem nerede oldu için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD bu konuda kılavuzumuz olacak.
12 MART 2023 SON DEPREMLER
Tarih
Saat
Yer
Büyüklük
Derinlik (km)
Enlem (N)
Boylam (E)
2023.03.12
13:35:45
TEPEBASI-ELBISTAN
3.3
5.0
38.1515
37.5080
2023.03.12
13:28:08
POLAT-DOGANSEHIR
3.1
5.0
38.1547
37.8357
2023.03.12
13:30:40
GOKDERE-ERZIN
2.1
7.4
36.9818
36.1750
2023.03.12
13:21:10
AKAMBER-ALTINOZU
2.6
5.0
36.0930
36.2435
2023.03.12
13:09:36
GEBEN-ANDIRIN
2.1
9.8
37.7688
36.4142
2023.03.12
13:02:13
SELVERLER-DUZICI
2.1
5.0
37.2068
36.3137
2023.03.12
12:58:13
GUNDUZBEY-YESILYURT
2.6
8.7
38.2827
38.2677
2023.03.12
12:59:26
OZCANLI-ELBISTAN
2.4
6.9
38.0877
37.2912
2023.03.12
12:55:50
CANKARA-GOLBASI
2.2
5.0
37.8935
37.8480
2023.03.12
12:57:19
PAYAS-DORTYOL
1.9
4.6
36.7272
36.1028
2023.03.12
12:49:17
TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2.0
6.8
37.8680
36.5968
2023.03.12
12:41:05
INCESU
3.0
5.0
38.6717
35.2000
2023.03.12
12:43:23
YANTEPE-GOKSUN
2.4
7.8
38.0357
36.5602
2023.03.12
12:32:18
YEREBAKAN-FEKE
1.8
16.2
37.8253
35.8707
2023.03.12
12:38:41
YALINKAYA-YESILYURT
2.4
5.0
38.1365
38.1827
2023.03.12
12:28:03
CATAKORENCIK-TURKELI
2.9
5.0
41.8003
34.3135
2023.03.12
12:30:05
CATAKGERIS-TURKELI
2.5
5.7
41.7908
34.3278
2023.03.12
12:25:21
DOGANSEHIR
2.9
3.0
38.0925
37.8677
2023.03.12
12:14:54
YAZLAMAZLI-DUZICI
3.8
5.0
37.2347
36.3327
2023.03.12
12:10:27
GAZIKOY-SARKOY
2.6
14.6
40.7543
27.3782
2023.03.12
12:13:54
KOSEUSAGI-CELIKHAN
1.8
26.5
38.0632
38.3122
2023.03.12
12:02:34
HACIKODAL-GOKSUN
2.4
13.2
37.9425
36.2957
2023.03.12
12:09:17
SENLIK-LICE
2.6
9.5
38.5575
40.4108
2023.03.12
11:48:05
CAMLICA-GURUN
1.8
13.1
38.8260
37.3433
2023.03.12
11:30:27
ESKIKOY-DOGANSEHIR
2.8
5.0
38.1680
38.0100
2023.03.12
11:34:59
BICIN-NURHAK
1.9
5.0
37.9253
37.4437
2023.03.12
11:16:25
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
2.8
2.7
37.8930
36.7602
2023.03.12
11:10:16
MINEHUYUK-TURKOGLU
2.6
3.2
37.2753
36.8407
2023.03.12
11:11:41
CEYLANDERE-SAMANDAG
2.5
23.0
36.2723
35.9577
2023.03.12
11:06:26
GEBEN-ANDIRIN
2.1
14.8
37.8022
36.4387
Uzmanların deyişiyle hareketli bir fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde üç adet temel hat bulunuyor. Bunlar Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı. Türkiye'de yaşam alanlarını düşündüğümüzde, merkez diye tabir ettiğimiz şehirlerin ortasından geçen fay hattı ise tam 24 adet. Yani 24 adetin şehir merkezinde bir fay hattı bulunuyor. Bu da depreme hazırlıklı olma konusunda bize bir kez daha önemi temsil ediyor.
Son depremler ve az önce deprem mi oldu konusuna açıklık getirikten sonra unutmamız gerekenler de bulunuyor. Deprem ile yaşamayı öğrenirken deprem sırasında yapılması gerekenler için de bir çok bilimsel öneri mevcut. Deprem çantası bunlardan biri elbet olabilir ama psikolojik olarak da kendimizi kuvvetli tutmak bunların başında geliyor. Az once deprem nerede oldu konusuyla ilgili bilgiye ulaştıysanız lütfen aşağıdaki maddeleri bir kez de olsa göz geçirin.
Deprem esnasında yapılması gerekenler
Depremler, insanların önüne çıkan bir doğal afet olarak tanımlanabilir ve her an her yerde meydana gelebilir. Bu nedenle herkesin deprem esnasında ne yapması gerektiğini bilmesi oldukça önemlidir. Depreme hazırlıklı olmak ve deprem esnasında ne yapmanız gerektiği hakkında size kısa bir özet sunuyoruz:
Depremler, taban açıklığı olan bir kayalık üzerinde yürüyen bir tektonik levha sayesinde oluşur. Bu levhalar, birbirleriyle çarpışarak veya çatallanarak hareket ederler. Deprem anlarında, insanlar genellikle aynı duyguyu hissederler; bir anda olabildiğince sarsıntılı bir hava, ardından da titreme hissi.
İç sıcaklık, hareket halindeki bu levhalar arasında meydana gelen sürtünmeye neden olarak depremleri tetikler. Sürtünme kayanın üzerine doğru yoğun basınç uygulayarak, kayalar parçalanmaya başlar. Bu parçalanma, karnındaki magmada meydana gelen bir yerin hareketini ifade eder ve yer hareketini ortaya çıkaran enerjiyi depreme çevirir.
Tektonik levhalar, kayaların üzerinde hareket ederken, katmanlar arasında yaşanan sürtünme veya parçalanma da deprem sismik dalgalarına neden olur. Bu dalgalar, fay hattının etrafındaki bölgelerde kuvvetli titreşimler oluşturarak insanlar tarafından hissedilir.
Depremler, sadece magma hareketinin meydana getirdiği yer hareketlerinden değil, ayrıca taban açıklığı olan kütle hareketlerinden de kaynaklanabilir. Bu kütle hareketleri, deniz tabanındaki derin çatlaklar veya volkanik tepeler arasındaki uzun yol hareketini ifade eder.
Deprem anında ne yapmalı?
1- Deprem sırasında evden çıkmamaya çalışın. Eğer evde değilseniz, açık alanlara gidin. 2- Ayağa kalktıktan sonra deprem bölgesinde bir daha asla durmayın. Deprem sürerken koşmaya çalışın. 3- Deprem esnasında yol kesici nesnelerden (örneğin: araçlar, devrilen ağaçlar) uzaklaşmaya çalışın. Bu nesneler insanlar için tehlikeli olabilir. 4- Yolunuzu aydınlatmak için fener getirin veya bir mavi lamba taşıyarak gece yolculuklarınızda kullanabilirsiniz. Deprem bölgelerinde elektrik sistemleri her zaman hasar görebilir ve bu nedenle fener getirmek son derece önemlidir. 5- Deprem bölgesinde güvenli olmak için örneğin, köprüleri, yapıları veya ağaçları inceleyin. 6- Deprem esnasında her zaman yaralı veya mağdur olan insanlara yardım etmek için çaba sarf edin. 7- İtfaiye ve ambulans ekiplerine yardımcı olmaya çalışın. 8- Güvenli olduğunuzdan emin olana kadar depreme maruz kalan alanlardan uzak durun.
Deprem anında ne yapılması gerekiyorsa, hemen o anda yapmalısınız. Deprem bittiğinde ise şunları yapmanız gerekir:
1. Kendinizi ve ailelerinizi güvenli bir yere taşıyın. 2. Yolunuzu aydınlatan işaretlerden veya diğer insanlardan yardım isteyin. 3. Afet bölgesinde bulunanlarla iletişim kurmaya çalışın; onlar size deprem sonrasında nasıl yardımcı olabilirler. 4. Eğer evinizde ya da işyerinizde hasar gördüyse, bunu yetkili makamlara bildirin ve gerekli onarım işlemlerini başlatmaya çalışın. 5. Deprem sonrasinda etraf sakinleştikçe daha yakindaki insanlara yardim edebilirsiniz; onlar sizden de destek bekleyebilirler!
Deprem sırasında insanların en çok yaptıkları hatalar
- Panik yapmak: Panik yapmak, felaket anında hayati tehlike arz eden bir durumdur. Deprem sırasında kişilerin en büyük hatası, karşılaştıkları anda panik yapmalarıdır. Böylelikle daha da karmaşık bir senaryoya neden olurlar.
- Acil çağrı merkezlerini aramak: İnsanlar, deprem esnasında genellikle acil çağrı merkezlerini ararlar. Bu durum, yetkilileri gereksiz yere meşgul eder ve gerçekten yardıma ihtiyaç duyan kişilerden uzaklaştırabilir.
- Yardım istemek için yakalanmak: Bazen insanlar, kurtarmaya çalışan ekiplerden yardım isteyebilirler. Ancain bu durum, operasyonlarla ilgili sorunlara neden olabilir. Yardim istemek için dikkatli olmalilar ve sadece gerçek
Depremden korunma yolları
Deprem sırasında, insanların korunması için birçok farklı yol vardır. Öncelikle, depremden etkilenecek bölgeye gidilmemelidir. Deprem bölgesinde olanlar ise, en kötü senaryoya göre hazırlanmalı ve etrafta bulunabilecek herhangi bir güvenli noktaya koşmalıdır.
Eğer bir binada bulunuyorsanız, daha fazla hasar almaması için binanın çatlasın ve çökmesini engellemeye çalışmanız gerekir. Ayrıca, içeri girilmemesi gereken deliklerden uzak durulmalıdır. Eğer açık havada bulunuyorsanız, insanlarla birlikte daha da fazla hasar almamak için sakin olmanız ve panik yapmamanız gerekir.
Deprem sırasında, çok fazla insan veya bina arasında kalmanız durumunda hareket etmek için kendinize alan yaratmalısınız. Bunu yapmak için, çevrenizdeki objeleri, duvarları ve diğer nesneleri kullanabilirsiniz.
Son olarak, her zaman deprem öncesi hazırlık yapmalı ve güvenli alana gitmelisiniz. Kâğıt haritalar ya da yol tarifleriyle deneme turları düzenleyebilir ve uygun miktarda güvenlik ekipmanları taşıyabilirsiniz.