Son dakika! Üniversiteler online mı olacak? Hangi üniversiteler online olacak? YÖK açıkladı

YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek.Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabilecek" dedi.Üniversiteler, özerk yapıda olduğu için açılma tarihi farklılık gösteriyor. Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Adaylar kayıt hakkı kazandıkları üniversitelerin açılış tarihini ilgili üniversitenin resmi internet sayfasından öğrenebilecek. Örnek olarak Atatürk Üniversitesi'nde 25 Eylül-29 Eylül arası ders kayıt haftası olacak eğitim öğretim ise 2 Ekim 2023'te başlayacak. Aynı şekilde Ankara Üniversitesi'nde de eğitim 2 Ekim 2023'te başlayacak ve güz dönemi 7 Ocak 2024'te sona erecek. Son olarak İstanbul Üniversitesi'nde de bu yıl eğitim öğretim 2 Ekim'de başlayacak. Üniversitelerin akademik takvimine girilerek eğitim öğretimin hangi tarihte başlayacağı öğrenilebilir.Üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak.Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.