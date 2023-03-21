Son dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 2023 okullar ne zaman açılacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Başta Kahramanmaraş olmak üzere 6 Şubat'ta meydana gelen depremde birçok ilimiz etkilendi. Bölgede 11 il afet bölgesi ilan edilirken eğitime de birçok ilde ara verildi. Bazı illerde okul zilleri yeniden çalarken henüz tam anlamıyla tüm illerde normale dönüş başlamadı. Peki, 21 Mart hangi illerde okullar açılıyor? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle; 6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız.Malatya ilimizde Arapgir, Kale, Pütürge, Darendeve ve Hekimhan ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim öğretime başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim-öğretime başlıyoruz.Eğitim sadece 'sağlam' raporu verilen okullarda yapılacak.Ayrıntılar birazdan...