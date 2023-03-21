Haber Tarihi: 21 Mart 2023 12:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 12:09

Son dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 2023 okullar ne zaman açılacak?

Son dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 2023 okullar ne zaman açılacak sorusu 4 ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sebebiyle birçok ilde eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, bazı illerde eğitimi yeniden başlatsa da hala okulların kapalı olduğu iller var. Yarın okullar açılıyor mu? sorusu da bu illerde yaşayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 21 Mart Salı okullar açılıyor mu? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte yapılan açıklamalar…

Son dakika: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 2023 okullar ne zaman açılacak?
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Başta Kahramanmaraş olmak üzere 6 Şubat'ta meydana gelen depremde birçok ilimiz etkilendi. Bölgede 11 il afet bölgesi ilan edilirken eğitime de birçok ilde ara verildi. Bazı illerde okul zilleri yeniden çalarken henüz tam anlamıyla tüm illerde normale dönüş başlamadı. Peki, 21 Mart hangi illerde okullar açılıyor? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle; 6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız.
Malatya ilimizde Arapgir, Kale, Pütürge, Darendeve ve Hekimhan ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim öğretime başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim-öğretime başlıyoruz.

Eğitim sadece 'sağlam' raporu verilen okullarda yapılacak.

Ayrıntılar birazdan...
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