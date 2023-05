ŞOK 19 Mayıs 2023 kataloğu: ŞOK aktüel ürünler 20 Mayıs

BİM 2 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Salı neler var?

A101'de bu hafta neler var? A101 4 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! yayınlandı

Bu cuma BİM'de neler var? BİM 5 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

Şok Aktüel 3 Mayıs 2023 Kataloğunda Züccaciye grubunda yer alan fırsatları ise; Paşabahçe 6'lı Galata Çay Bardağı 59,95 TL, Diamond Digestive 6'lı Kahve Yanı Bardağı 119,90 TL, Diamond Digestive 4'lü Ayaklı Bardak 89,95 TL, Villa Patisserie 69,95 TL, Bricks 2'li Fincan 49,95 TL, Allegra 6'lı Su Bardağı 79,95 TL, Diamond 6'lı Su Bardağı 69,95 TL, Iconic 2'li Bardak 29,95 TL, Borcam Tencere 99,95 TL, Elite Premium Borcam 99,95 TL, Paşabahçe Borcam Black-Store Saklama Kabı 79,95 TL, Yeşil Plastik Kapak Saklama Kabı 74,95 TL, Keramika Köşem Baharatlık Seti 59,95 TL olarak karşımıza çıkıyor. Şok 3 Mayıs kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

19 Mayıs ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerde indirime girecek ve düşük fiyatla müşterilere sunulacak ekstra ürünler belli oldu. Alışverişseverler için ŞOK 19 Mayıs 2023 aktüel indirimli ürünleri bir araya getirdik. İşte Bu hafta ŞOK katalog ürünleri...ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; Aktif denge kontrollü, dijital göstergeli Hoover 9 KG Çamaşır Makinesi 8899 TL, Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 5999 TL fiyatla satışa sunulacak.Şok 19 Mayıs 2023 indirim katalogları yepyeni fırsatları ve kampanyalarıyla gün yüzüne çıktı. 19 Mayıs Şok Aktüel Cumartesi kataloglarında yaz aylarının gelmesiyle birlikte rafa kaldırılması beklenen kışlık ürünleri daha düzenli vaziyette ortadan kaldırmak ve evinizde daha düzenli ortamlar yaratmak için pek çok kutu ve hurç gibi ürünler indirim listelerinde bulunacak. Haftanın önemli ürünlerini sunan şok kataloğu öncelikli olarak naturel sepet büyük boy ürününde 169 tl fiyat sunacak. Aynı ürün grubuna ait naturel sepet yuvarlak 69,90 tl ve naturel sepet orta boy ürünü 149 tl fiyata sahip olarak ev yapımı etiketiyle sizlerle buluşacak. Bir sonraki üründe jüt halı 80×150 santimetre ebatlarına sahip olarak ve 5.000 adet stokla sınırlı olmak üzere 229 tl fiyatla bu hafta, daha doğrusu bu hafta sonu sizlerle olacak. Jüt çok amaçlı kapaklı kutu 79,90 tl ve jüt çok amaçlı kutu farklı ebatlar ile farklı fiyatlarla raflarda bulunacak. Jut çekmece içi düzenleyici 4 bölmeli ürününde 79,90 tl fiyatı sunulacak. Çok amaçlı kapaklı kutu, baskılı mega hurç halat kulplu ve çekmece düzenleyici 12 bölmeli ürünleri farklı fiyatları ve ebatları ile Şok 19 Mayıs 2023 cumartesi fırsatları arasına girecek. Baskılı midi hurç halat kulplu, baza 6 hurç maxi boy ve dolap düzenleyici 4 bölmeli ürünlerinde indirimli fiyatlar yer alacak. Çocuklar için lisanslı oyuncaklar yine şok market raflarında sizlerle buluşacak. Barbie bebek 30 cm ürünü 89,95TL fiyatla, lisanslı tekli köpük 6,50 tl fiyatla ve cars arabalar 27,95 tl fiyatla sizlerle olacak. Hot Wheels ikili arabalar ürününde 74,95 tl fiyat bu hafta raflarda olacak. Sayfada bulunan diğer ürünler arasında 25 tl ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak fırsatlarıyla bulaşık makinesi tableti, diş macunu çeşitleri, diş fırçası, duş jeli ve sıvı sabun çeşitleri gibi ürünler sizlerle olacak.ŞOK 14 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde XİAOMİ markası ile 2 yıl garantili Xiaomi Ninebot D18E Electric Scooter 9,899 TL, Xiaomi Ninebot D28E Electric Scooter 10,899 TL, Xiaomi Ninebot D38E Electric Scooter 12,499 TL, Xiaomi Ninebot F30 Electric Scooter 13,999 TL, Xiaomi Mı Vacuum Mop 2C Akıllı Robot Süpürge ve Paspas 6,499 TL, Xiaomi Hifree Massage Gun 1,179 TL, Xiaomi Smart Watch siyah Akıllı Saat 729 TL'den yer alıyor.ŞOK'ta bu hafta Çarşamba Fırsatlarında; S-Link SL-09 2 USB Devre ve Akım Korumalı Tekli Priz 119,90 TL, Büyük Boy Çok Amaçlı Şeffaf Çanta 34,95 TL, Küçük Boy Çok Amaçlı Şeffaf Çanta 27,95 TL, Mini Boy 10'lu Makara Seti 19,95 TL, Thermosteel 304 paslanmaz Çelik Termos 249,90 TL, Paslanmaz Çelik Matara 79,95 TL, Kiwi Krep ve Popcorn Makinesi 239,90 TL, Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 399,90 TL'den sipariş bekliyor olacak.'Şok Ekstra Ürünler' etiketi ile Modern ve şık tasarımlara sahip olan dolaplarda ise; Tiamod Siren 4 Kapaklı Gardırop 3299 TL, Şifoniyer 4 Çekmeceli 1299 TL, Merten Çamaşır Sepetli Çok Amaçlı Dolap 899 TL, Seyran 3 Kapaklı Tek Çekmeceli Gardırop 1999 TL, Mebran Kapaklı TV Sehpası 499 TL, Ortopedik, çift taraflı kullanım, 8 katmanlı yapısı, rool pack çift kişilik US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger Tek Kişlik Yatak 649 TL, US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger çift Kişlik Yatak 1199 TL, US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger Çift Kişlik Yatak 1269 TL olacak.ŞOK kataloğundaki Tekstil ve Giyim grubunda Kadın Pijama Takımı 199,90 TL, Spor Tayt 49,95 TL, Erkek Ribanalı Eşofman Altı 89,95 TL, Erkek Kolu Katlamalı Gömlek 69,95 TL, Chantale Dantelli Bralet 69,95 TL, Kadın Büzgü Bantlı Terlik 59,95 TL, Dantelli Bralet 89,95 TL, Chantel Çıkarılabilir Askılı Sütyen 89,95 TL, Erkek Çapraz Terlik 59,95 TL, Kadın Dantelli Slip 24,95 TL, Şok Aktüel 3 Mayıs 2023 kataloğunun İç Giyim kategorisinde ki ürünleri; Chantale Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 21,95 TL, Chantel Erkek Desenli Boxer 34,95 TL, Banyo Havlusu 2'li Takım 99,95 TL, Kadın ve Erkek Bambu Çorap 3,99 TL olatak satışa sunulacak.ŞOK'ta yine tekstil lapsamında; Kadın Pijama Takımı 199,90 TL, Spor Tayt 49,95 TL, Erkek Ribanalı Eşofman Altı 89,95 TL, Erkek Kolu Katlamalı Gömlek 69,95 TL, Kiwi Portatif Kırışık Giderici 499,90 TL, Chantale Dantelli Bralet 69,95 TL, Kadın Büzgü Bantlı Terlik 59,95 TL, Dantelli Bralet 89,95 TL, Chantel Çıkarılabilir Askılı Sütyen 89,95 TL, Erkek Çapraz Terlik 59,95 TL, Kadın Dantelli Slip 24,95 TL, Şok Aktüel 3 Mayıs 2023 kataloğunun İç Giyim kategorisinde ki ürünleri; Chantale Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 21,95 TL, Chantel Erkek Desenli Boxer 34,95 TL, Banyo Havlusu 2'li Takım 99,95 TL, Kadın ve Erkek Bambu Çorap 3,99 TL olacak.Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında çok amaçlı ürün grubunda harika ürünler var. Tiamod Siren 4 Kapaklı Gardırop 3299 TL, Şifoniyer 4 Çekmeceli 1,299 TL, Merten Çamaşır Sepetli Çok Amaçlı Dolap 899 TL, Seyran 3 Kapaklı Tek Çekmeceli Gardırop 1,999 TL, Mebran Kapaklı TV Sehpası 499 TL, Ortopedik, çift taraflı kullanım, 8 katmanlı yapısı, rool pack çift kişilik US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger Tek Kişlik Yatak 649 TL, US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger çift Kişlik Yatak 1199 TL, US. Sleeping Ful Ortopedik Sünger Çift Kişlik Yatak 1269 TL fiyattan satışa sunulacak.ŞOK'ta Çarşamba gününden itibaren geçerli indirimli ürünlerde; S-Link SL-09 2 USB Devre ve Akım Korumalı Tekli Priz 119,90 TL, Büyük Boy Çok Amaçlı Şeffaf Çanta 34,95 TL, Küçük Boy Çok Amaçlı Şeffaf Çanta 27,95 TL, Mini Boy 10'lu Makara Seti 19,95 TL, Thermosteel 304 paslanmaz Çelik Termos 249,90 TL, Paslanmaz Çelik Matara 79,95 TL, Kiwi Krep ve Popcorn Makinesi 239,90 TL, Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 399,90 TL olacak.ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda Şölen 8'li Sütlü-Karamelli Papita 25 TL yerine 16 TL, Heinz 700 gram Ketçap 54,90 TL yerine 38 TL, Ace 700 ml Ultra Çamaşır Sulu Köpük Sprey 46,50 TL yerine 29 TL'den satışa sunulacak.