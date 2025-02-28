Haber Tarihi: 28 Şubat 2025 17:18 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 17:18

Skype kapanıyor mu, kapandı mı? Skype neden kapanıyor?

Microsoft, bir dönemin iletişim yıldızı Skype'ı sonlandırıyor. Mayıs 2025'te veda edecek uygulama, yerini Teams'e bırakacak. Platform kullanıcıları Skype kapanma nedeni ve tarihi konusunu merak ediliyor.

Skype kapanıyor mu, kapandı mı? Skype neden kapanıyor?
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Teknoloji dünyasında yankılanan bir karar, internetin erken dönem ikonlarından Skype'ın sonunu getirdi. XDA Developers'ın haberine göre Microsoft, uygulamanın Mayıs 2025'te kapanacağını duyurdu.

2003'te hayatımıza giren ve 2011'de Microsoft'un 8,5 milyar dolarlık dev bir yatırımla satın aldığı Skype, bir zamanlar MSN Messenger'ın tahtını devralarak iletişimde çığır açmıştı.

SKYPE KAPANIYOR MU?

Microsoft'un Skype'ı kapatma planı, uzun süredir dillendirilen bir ihtimaldi. XDA Developers'ın haberine göre, Skype'ın en son Windows önizleme sürümünde kullanıcılara açık bir mesaj bırakıldı:

"Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak, aramalarınıza ve sohbetlerinize Teams'te devam edin." Bu açıklama, uygulamanın 22 yıllık serüveninin sonuna geldiğini doğruluyor.

Bir zamanlar görüntülü aramaların ve uluslararası sohbetlerin öncüsü olan Skype, artık Microsoft'un iletişim vizyonunda yer bulamıyor. Şirket, bu hamleyle tüm iletişim hizmetlerini tek bir platformda birleştirme yolunda ilerliyor.

SKYPE NEDEN KAPATILIYOR?

Skype'ın kapanışının ardında, Microsoft'un değişen öncelikleri yatıyor. Uygulama, 2013'te MSN Messenger'ın yerini aldığında büyük bir umutla karşılanmış, Microsoft tarafından geleceğin iletişim aracı olarak tanıtılmıştı.

Ancak Zoom'un pandemiyle yükselişi, WhatsApp ve FaceTime'ın sık kullanımı, Skype'ı gölgede bıraktı. Şirketin kendi ürünü Microsoft Teams'in 2017'de piyasaya sürülmesiyle, Skype iç rekabetten de nasibini aldı.

Teams'in iş dünyasında kazandığı ivme, Skype'ın bireysel kullanıcılar için bile ikinci plana düşmesine neden oldu. Bu da Microsoft'un kaynaklarını tek bir platforma odaklama kararını hızlandırdı.

Skype'ın teknolojik olarak geride kalması da bu sonun bir diğer sebebi. Son yıllarda yapılan güncellemeler, uygulamanın eski şöhretini geri getirememiş kullanıcı deneyimi rakiplerine kıyasla zayıf kalmıştı.

SKYPE NE ZAMAN KAPANACAK?

Microsoft, Skype'ın kapanma tarihi Mayıs 2025 olarak açıklandı. XDA Developers'a göre, bu tarihten itibaren uygulamanın tamamen erişilemez olacağını bildiriyor. Kullanıcılar, Mayıs ayına kadar mevcut Skype hesaplarıyla iletişim kurmaya devam edebilecek, ancak bu süreden sonra Teams'e geçiş zorunlu hale gelecek.


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