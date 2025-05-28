Siyah Bere 2. sezon ne zaman çıkacak? 2025

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'nin yeni projesi Siyah Bere uzunca bir bekleyişin ardından 15 Mayıs'ta gösterime girdi. Türkiye'nin ilk tank dizisi olma özelliğini de büneysinde barındıran Siyah Bere dizisi izleyicilerden tam not almayı başardı. Askeri tank ve mürettebatlarının düşmanı alt etmesini anlatan Siyah Bere dizisinin tüm bölümlerini bitirenler heyecanla 2. sezon çıkış tarihini araştırıyor. Siyah Bere 1. sezon 11. bölüm yayınlanacak mı?>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....
SİYAH BERE 2. SEZON NE ZAMAN?
Başrollerinde İlhan Şen, Erkan Sever, Doğukan Polat ve Özge Gürel gibi isimlerin yer aldığı Siyah Bere dizisi izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Dizinin 2. sezon bölümlerinin ne zaman yayınlanacağına dair henüz yapımcılardan bir açıklama gelmedi.
SİYAH BERE 12. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Sİyah Bere dizisi 1. sezonda 10 bölümden oluşuyor. Dolayısıyla 11. bölüm ekranlara gelmeyecek.
SİYAH BERE KONUSU NEDİR?
Taburundan ayrı düşen bir tankın mürettebatı, kendilerini ve tanklarını sağ salim yurda döndürebilmek için ölüme meydan okur.
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