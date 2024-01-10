Haber Tarihi: 10 Ocak 2024 13:52 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 13:52

Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivas-GS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları devam ediyor. Galatasaray, Sivasspor ile BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Galatasaray, zorlu deplasmandan galip gelerek zirve yarışındaki yerini korumak istiyor. Galatasaray'da Icardi, Cedric Bakambu, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira ve Barış Alper Yılmaz maçta süre alamayacak. Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü belli olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivas-GS maçı hangi kanalda?
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Konyaspor maçında Abdülkerim Bardakçı'nın ortaya koyduğu muhteşem performans ile sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı takım gol yollarında sıkıntı yaşamıştı. Galatasaray'da eksik oyuncuların yokluğu can sıkarken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile aynı istatistiklere sahip olan Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 15 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Sarı kırmızılı takım 47 puanla zirvenin ortağı olurken averaj farkıyla önde olan Fenerbahçe bu hafta Konyaspor ile karşılaşacak.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
İki takımın karşı karşıya gelecekleri mücadele 11 Ocak 2024 Perşembe günü oynanacak. Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek olan maç saat 17.00'de başlayacak.
 
İCARDİ OYNAYACAK MI?
 
Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşması sonrasında sakatlanan Mauro İcardi'nin Sivasspor mücadelesinde de yer alması beklenmiyor.
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