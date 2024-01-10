Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivas-GS maçı hangi kanalda?

Konyaspor maçında Abdülkerim Bardakçı'nın ortaya koyduğu muhteşem performans ile sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı takım gol yollarında sıkıntı yaşamıştı. Galatasaray'da eksik oyuncuların yokluğu can sıkarken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.



Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile aynı istatistiklere sahip olan Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 15 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Sarı kırmızılı takım 47 puanla zirvenin ortağı olurken averaj farkıyla önde olan Fenerbahçe bu hafta Konyaspor ile karşılaşacak.



SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



İki takımın karşı karşıya gelecekleri mücadele 11 Ocak 2024 Perşembe günü oynanacak. Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek olan maç saat 17.00'de başlayacak.



İCARDİ OYNAYACAK MI?



Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşması sonrasında sakatlanan Mauro İcardi'nin Sivasspor mücadelesinde de yer alması beklenmiyor.

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