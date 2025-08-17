Sivasspor - Bodrum FK Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Sivasspor ve Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Sivasspor - Bodrum FK maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Sivasspor – Bodrum FK maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'e erişim sağlamanız yeterli olacak.

Sivasspor – Bodrum FK maçı 17 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak. Mücadele, saat 19:00'da başlayacak.

Sivasspor - Bodrum FK maçı, TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Sivasspor - Bodrum FK maçı, 17 Ağustos 2025 Pazar akşamı 19:00'da başlayacak.

Sivasspor - Bodrum FK maçı kadrosu ve muhtemel ilk'leri henüz açıklanmadı.

Mücadele sonrası Sivasspor Bodrum FK maçı özeti ve önemli dakikaları maçın hemen ardından yayınlanacak.

