Sivas deprem mi oldu? 18 Nisan son dakika Sivas deprem | Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?



AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Deprem çevre illerden de hissedildi.



AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.



BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA



Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.



NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA



Art arda meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Dün ve bugün depremler oldu. Dünkü Malatya, Battalgazi'de 4,3 büyüklükte, diğeri Sulusaray Tokat'ta ve 4,1 büyüklükte. Malatya depremi muhtemelen Doğanşehir'den Yeşilyurt yakınlarından Malatya'ya uzanan bir fay üzerindedir. Bu fay MTA canlı fay haritası üzerinde yoktur. Bu fay bu aralar sıkça 4 mertebesinde deprem üretmektedir. Bugün Tokat'ta olan deprem, KAF'dan ayrılan ve GB istikametinde Anadolu levhası içerisine uzanan bir fay üzerindedir." dedi.



SON DEPREMLER



Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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