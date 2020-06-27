Sınava girecekler için dua (YKS), Sınav öncesi okunacak dualar
Bir çok öğrenci sınav stresi yaşamaya çoktan başlamışken YKS günü geldi çattı. Öğrenciler sınava girecekler için dua aramalarına ve sınav öncesi okunacak dualar konusunda YKS için olacak şekilde araştırmalarını sürdüyor. Gerek veliler gerekse de öğrenciler sınaca girecekler için sınav öncesi okunacak YKS dualarını okumayı tercih ediyor. Bunun sebebi sınav öncesi özgüven kazanmak ve bunun yanında sınav stresiyle başa çıkmak olabilir. YKS sınavına girecekler için dua, sınav öncesi dua, YKS öncesi okunacak dualar, sınava girecekler için okunacak sureler, üniversite sınavı için dua okumak şeklinde yapılan aramaların cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
YKS sınavına girecekler için dua okumak veya sınav öncesi okunacak dualar önemlidir çünkü öğrenciler ile veliler dua okumak isteyebilir. Sınav stresinden uzaklaşmak ile birlikte iyi şans getirmesi ve sınav esnasında konsantresini daha iyi sağlamak isteyenler sınav öncesi okunacak duaları öğrenmek isteyebilir. Bir çok farklı şekilde yapılacak aramaların sonrasında istediğiniz sınav dualarını bulabilirsiniz.
Sınav öncesi okunacak dualar arasında bir çok farklı bilgi din adamları tarafından ortaya konmuş durumda. Verilen bilgiler ışığında sınav öncesi okunacak duaları sizlele buluşturuyoruz.
SINAV ÖNCESİ OKUNACAK DUA, SINAVA GİRECEKLER İÇİN DUA
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
NİHAT HATİPOĞLU SINAVLARDAN ÖNCE OKUNABİLECEK DUALAR VİDEOSU!
SINAV ÖNCESİ DUA, YKS SINAVI ÖNCESİNDE DUA OKUMA
Özellikle YKS öncesinde dua okuma konusunda yapılabilecekler bulunuyor. Bunun için din bilginleri ve din alimlerinin sınav öncesi dua okuma konusunda verdiği tavsiyeler ışığında bazı dua ve hadisler bulunuyor. Halk arasında bilinen bu duaları okumanın faydalı olduğu belirtilmiştir.
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)
ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."
-Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.
– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.
– "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."
ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)
– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.