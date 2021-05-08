Milan'ın savunmasında forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Simon Kjaer, Juventus ile oynayacakları maç öncesinde Cristiano Ronaldo'ya değindi.



Portekizli yıldızın savunması zor bir oyuncu olduğunu belirten Danimarkalı futbolcu, "Ronaldo'ya karşı oynamak her zaman bir zevk. 11-12 yıl önce ilk kez karşılaştık, o dönemden bu yana çok değişti ve bir şampiyon oldu. Goller için yaşıyor. Kötü bir maç çıkarsa bile 90. dakikada gol atabileceğini hissederse, o topun peşinden gider. Tüm maç boyunca kafası oyunda, bu yüzden 10-15 yıldır üst seviyede oynuyor" dedi.



İtalya Serie A'nın 35. haftasında 9 Mayıs'ta Juventus evinde Milan'ı ağırlayacak. 69 puanlı Juventus ve Milan, 4. ve 5. sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele ediyor.



