Sil Süpür neden yok, neden çıkmıyor? Türk Telekom, BimCell Sil Süpür kaldırıldı mı?

Türk Telekom sil süpür, uygulama üzerinden kullanıcılarına hediyeler kazandıran bir ayrıcalıktır. Türk Telekom sil süpür kazı kazan ve Türk Telekom sil süpür hediye çarkı ile internet, konuşma veya SMS gibi hediyeler kazanmak mümkündür. Ancak Türk Telekom sil süpür uygulamasının çıkmaması yaygın bir problemdir. Türk Telekom sil süpür çıkmıyor, neden olabilir?

Türk Telekom sil süpür uygulaması Türk Telekom operatörünün kullanıcılarına hediye dağıttığı bir uygulamadır. Sil süpür ile hediyeler kazanan pek çok Türk Telekom müşterisi vardır. Hediye GB, dakika ve SMS'leri bu uygulama ile kazanmak mümkündür. Ancak Türk Telekom sil süpür uygulaması bazı kişilerde çıkmamaktadır. Türk Telekom sil süpür yok, Türk Telekom sil süpür bulunmuyor diyen kullanıcıların problemi şu nedenlerden kaynaklanıyor olabilir:

Hattın iptal olması

Hattın başka operatöre taşınması

Hattın faturalıdan faturasıza veya faturasızdan faturalıya taşınması

Hattın 4.5 G olmaması

Türk Telekom sil süpür uygulamasının yenilendiği günlerde deneme yapılmış olması

Türk Telekom sil süpür her hafta Çarşamba veya Cuma günü saat 06:00'a kadar yenilenmektedir. Sil süpür uygulaması bu zaman diliminde güncellendiği için bulunmayabilir. Ayrıca Türk Telekom hediye çarkı ve Türk Telekom kazı kazan haftada bir kez kullanılabilmektedir. Eğer aynı hafta içinde ikinci kez denerseniz sil süpür kullanılmayacaktır.

Türk Telekom sil süpür ayrıcalıklarından yararlanmak için öncelikle uygulamanın indirilmesi gereklidir. Bu uygulamaya Türk Telekom müşteri bilgileri ile giriş yapılmalıdır. Daha sonra şu adımları takip edin:

Uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan hediye paketine tıklayın.

Açılan yeni ekranda "size özel kampanyalar" bölümüne girin.

"Sil süpür" kısmına tıklayın ve sil süpür ekranını açın.

Ekranda bulut veya sis gibi görünen bir beyazlık görünecektir. Dokunmatik ekranınızda bu sisi temizleyin. Bu işlem için parmağınızı ekranda kaydırmanız yeterlidir.

Size özel olarak haftalık çıkan hediye ekranda görünecek ve hattınıza işlenecektir.



Türk Telekom Sil süpür etkinliği Türk Telekom online işlemler uygulamasında bulunmaktadır. Türk Telekom online işlemler uygulaması hatta para yüklemek, hatta paket değiştirmek veya fatura ödemek gibi pek çok işlemin yapılabileceği bir kanaldır.

Türk Telekom online işlemler uygulaması aynı zamanda içinde sil süpür uygulamasını da bulundurur. Türk Telekom online işlemler mobil uygulamasını Android cihazlarda Google Play'de ve Apple cihazlarda da App Store'da bulmak mümkündür.

Türk Telekom online işlemler uygulaması yüklendiğinde telefonun ekranında veya uygulamalar kısmında yer alacaktır. Uygulamada sil süpür işlemini yapmak için öncelikle giriş yapmak gerekir. Türk Telekom müşteri bilgileri ile uygulamaya giriş yapılmaktadır.

Türk Telekom sil süpür etkinliğini aktif etmek için herhangi bir işlem gerekmemektedir. Türk Telekom müşterisi olanlar Türk Telekom online işlemler uygulamasını indirerek sil süpür işlemini herhangi bir aktivasyon olmadan yapabilirler. Türk Telekom sil süpür kısmı, Türk Telekom online işlemler uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sağ üst köşedeki hediye paketine tıklanarak bulunur.

Sil süpür uygulaması çıkmadığında hattın açık olduğundan, ödenmemiş fatura olmadığından ve 4.5 G'nin mevcut olduğundan emin olmak gerekir. Türk Telekom sil süpür ekranına ulaşıldığında ekranda yer alan sis parmak kaydırarak temizlendiğine ve kullanıcıya özel hediye göründüğünde bu hediye otomatik olarak hatta işlenir. Türk Telekom sil süpür hediyelerini kullanmak için herhangi bir aktivasyon yapılmasına gerek yoktur.