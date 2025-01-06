Sigaraya zam geldi mi? 6 Ocak 2025 zamlı sigara fiyatları

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 6 Ocak itibarıyla alkollü içki ve sigara fiyatlarına büyük zam geleceğini ileri sürdü.Alkollü içeceklerde asgari maktu vergi tutarı 1.269,73 liradan 1.428,44 liraya, nargile tütünlerinde ise 0,34 liradan 0,56 liraya yükseltilmişti.Özgür Aybaş, firma zammı ile birlikte alkollü içkilere gelecek zammın yüzde 30 oranında olacağını iddia etti.Aybaş, şu ifadeleri kullandı:"Maktu ÖTV oranı yüzde 8'den yüzde 12,5'e çıkarıldı. Bu artış, sahte ve kaçak ürünlere yönelimi artırabilir. Vatandaşı daha fazla kaçağa iteceğinden endişeliyiz. Zam öncesi firmalar sevkiyatları durdurdu. Firmalar şu anda kısıtlı mal veriyor. Yeni zam oranlarını hesaplıyorlar. Daha önce alkolde yüzde 20 ila 28 arasında bir zam bekliyorduk, ancak bu oran yüzde 30'u bulacak. Sigaraya da 3 Ocak itibarıyla zam gelecek. Sigara fiyatlarına her 6 ayda bir ÖTV ve maliyet zammı yapılıyor. Bu sefer sigaraya 5-10 lira arasında bir zam bekliyoruz. Şu anda sigara da kısıtlı olarak piyasaya sürülüyor. Alkol ve sigarada artan vergi yükü tüketiciye doğrudan yansıyacak. Bu durumun sektörü ciddi şekilde etkileyecek."