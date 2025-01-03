Haber Tarihi: 03 Ocak 2025 15:18 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 15:18

Sigaraya zam geldi mi? 3 Ocak 2025 zamlı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi? Yeni yılın gelmesiyle beraber her şeye zam gelmesi de bekleniyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması, asgari ücretin belirlenmesi derken 2025'te sigara fiyatlarına da kapsamlı bir zam bekleniyor. İşte 3 Ocak 2025 zamlı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi? 3 Ocak 2025 zamlı sigara fiyatları
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 3 Ocak itibarıyla alkollü içki ve sigara fiyatlarına büyük zam geleceğini ileri sürdü.

Alkollü içeceklerde asgari maktu vergi tutarı 1.269,73 liradan 1.428,44 liraya, nargile tütünlerinde ise 0,34 liradan 0,56 liraya yükseltilmişti.

Özgür Aybaş, firma zammı ile birlikte alkollü içkilere gelecek zammın yüzde 30 oranında olacağını iddia etti.

AYBAŞ: BU DURUMUN SEKTÖRÜ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK

Aybaş, şu ifadeleri kullandı:

"Maktu ÖTV oranı yüzde 8'den yüzde 12,5'e çıkarıldı. Bu artış, sahte ve kaçak ürünlere yönelimi artırabilir. Vatandaşı daha fazla kaçağa iteceğinden endişeliyiz. Zam öncesi firmalar sevkiyatları durdurdu. Firmalar şu anda kısıtlı mal veriyor. Yeni zam oranlarını hesaplıyorlar. Daha önce alkolde yüzde 20 ila 28 arasında bir zam bekliyorduk, ancak bu oran yüzde 30'u bulacak. Sigaraya da 3 Ocak itibarıyla zam gelecek. Sigara fiyatlarına her 6 ayda bir ÖTV ve maliyet zammı yapılıyor. Bu sefer sigaraya 5-10 lira arasında bir zam bekliyoruz. Şu anda sigara da kısıtlı olarak piyasaya sürülüyor. Alkol ve sigarada artan vergi yükü tüketiciye doğrudan yansıyacak. Bu durumun sektörü ciddi şekilde etkileyecek."
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