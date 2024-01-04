Sigaraya zam: 2024 sigara fiyatları güncel fiyat listesi

Yılın ilk sigara zammı JTI grubuna geldi. pic.twitter.com/CBtX2cJ5LD



— DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) January 1, 2024

Bat grubu sigara zammı memlekete hayırlı olsun pic.twitter.com/XMm1zYIV6i



— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) November 3, 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sigara zam geldi mi? Son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kasım ayının başında sigara gruplarına 5 TL zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. İşte 4 Ocak 2024 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesinde son durum...Sigaraya bir zam daha eklendi. 2024 yılında tiryakilerine bir üzücü haber daha gelirken JTI grubunun arından Philip Morris sigara markalarına da zam yapıldı. Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, 'Ufak bir zam güncellemesi' adı altında bunu takipçilerine duyurdu.Son gelen zamlarla beraber aynı sigara grubundaki ucuz sigara fiyatı 56 TL'ye kadar çıkarken en pahalı sigara ise 70 TL olarak güncellendi.Zamlı sigara fiyatlarının 4 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.Ard arda gelen sigara zamlarından Philip Morris grubuda yayınladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara 52 TL olarak belirlendi.Sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü.Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.