Siakam: "Hem Ibaka, hem de Gasol'un ayrılmasına çok şaşırdım!"

Toronto Raptors yıldızı Pascal Siakam, Serge Ibaka ve Marc Gasol'un Toronto'dan ayrılması karşısında şok olduğunu açıkladı.



Siakam, Raptors'ın antrenman kampında basınla konuştu. Gasol ve Ibaka'nın ayrılmaları hakkında soru sorulduğunda Siakam, her iki oyuncunun da takımdan ayrılmayı tercih etmesine şaşırdığını açıkladı:



"Şaşırmıştım. Uzunlardan en az birini tutacağımızı düşündüm. İkisinin de kalmasını beklemiyordum ama. İkisini de takımda tutamamamız beni biraz şaşırttı. Ama bu işler böyledir."



Ancak Siakam, eski takım arkadaşları arasında hiçbir şekilde dargınlık olmadığını ve hala onlara değer verdiğini belirtti:



"O adamları çok seviyoruz. Kendileri ve kariyerleri için en iyi kararları verdiler ve bu istediğimiz yönde olmadı. Tabii ki, bu adamlarla olan bağımız ve hikayemiz her zaman baki kalacak. Kesinlikle her daim kardeş kalacağız."



"ARTIK CHRIS DEVREYE GİRECEK!"



Ibaka ve Gasol'un ayrılışları takıma darbe vursa da, Siakam, Raptors'ın uzun süredir bünyesinde bulunan Chris Boucher de dahil olmak üzere oyuncularının bir adım öne çıkacaklarından emin olduğunu söyledi:



"Ekibimizde (Aron) Baynes, Alex Len ve Chris (Boucher) devreye girecekler. Şimdi onun daha fazla fırsata sahip olacak olmasıyla, bu seviyeye çıkmak için oldukça sıkı çalıştığını da bildiğimden ötürü, kendisi adına heyecanlıyım. Artık bu şans elinde ve bize getirebilecekleri konusunda heyecanlıyım. Bazen, biraz rotasyonda kalacağınızı bilip zihnen huzurlu olmanız, bence birçok insana yardımcı olan bir durum. Bunun Chris için de geçerli olacağını düşünüyorum."



Sonuç olarak Siakam, yeni sezon için heyecanlandığını ve takımın ona ihtiyaç duyduğu her rolü oynayacağını da sözlerine ekledi:



"Yani, heyecanlıyım. Benim her zaman bir takım oyuncusu olacağım, rolün ne olduğu umrumda değil, amacım kazanmak. Yani benden ne istenirse, her zaman hazır olacağım. İsterlerse pivot olmamı istesinler, farketmez. Sahaya çıkıp ekibime yardım etmek için her şeyi yapacağım."