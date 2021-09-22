Sevilla, Valencia'ya göz açtırmadı!

İspanya La Liga'da 6. hafta mücadelesinde Sevilla, konuk ettiği Valencia'yı 3-1 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sevilla, Valencia'ya göz açtırmadı!
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22 Eylül 2021 22:45
İspanya La Liga'da 6. hafta karşılaşmasında Sevilla, Valencia'yı ağırladı.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sevilla'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Papu Gomez, 15. dakikada kendi kalesine Lato ve 22. dakikada Mir attı. Valencia'nın tek sayısını ise 31. dakikada Duro kaydetti.

Bu sonucun ardından Sevilla, 2 maç aradan sonra kazandı ve 11 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. yenilgisini alan Valencia ise 10 puanla 4. sırada yer buldu.

Sevilla, gelecek hafta Espanyol'u ağırlayacak. Valencia ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.


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