Sevilla, Roma'ya şans tanımadı!

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Roma'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Sevilla, Roma'ya şans tanımadı!
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06 Ağustos 2020 21:56
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi. Tarafsız saha olan Duisburg'ta oynanan mücadeleyi Sevilla, 2-0'lık skorla kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Reguilon ve 44. dakikada En-Nesyri attı.

Roma'da Gianluca Mancini, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Roma forma giymesi milli oyuncumuz Cengiz Ünder, bu maçta forma şansı bulamadı.

Sevilla, bu sonuçla birlikte çeyrek finale yükseldi. Sevilla'nın çeyrek finaldeki rakibi Wolverhampton Wanderers ile Olympiakos arasındaki eşleşmenin galibi olacak.




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