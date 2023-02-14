Sevgililer Günü ilk nerede kutlandı, kim buldu? Sevgililer Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Vatandaşlar,hakkında çok sayıda konuyu araştırmaya başladı. Peki Sevgililer Günü'nün tarihi nereye dayanıyor. İlk olarak kim, ne zaman ve neden kutladı? İşte haberimizden Sevgililer günü tarihi, mesajlar, hediyeler ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma'yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentina ise Cladudius'un hükümdarlığı zamanında Roma'da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.Sevgililer günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.Yürekler karşılıklı bekleyiş içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence ?. Sen rengi düşünürken ben seni özlediğimi söyledim bile…*Sana gülüm diyorum gülü sevdiğim için. Güle benzetmiyorum çabuk solduğu için.Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım . Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!*Seni sonsuza dek bekleyebilirim ama sonsuzlugun sonunda sen oldugun sürece..*Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı…*Tik tik! Kimse varmı? Ben dili baldan tatlı, yüzü güneşe benzeyen, bakıldığı zaman sevgiyi andıran, gülüşüyle cana can katan birisine bakmıştım oralardamı acaba?*Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyormu diye, baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni SEVMEK…*Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.*Hayat bir sudur, önünde durulmaz. Mavi bir renktir arkası görülmez. Arkadaşlık bir sırdır anahtarı verilmez. Sevgim sana ebedi asla kalpten silinmez…Eşiniz, nişanlınız, sevgiliniz ya da sevgiliniz olmasını istediğiniz kişiye duygularınızı ifade edebileceğiniz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde doğru hediyeyi bulabilmek zor. Sevdiğiniz kişinin zevklerini, neleri beğeneceğini, giyim zevkini, tarzını ve bir sürü özelliğini bilmeniz ya da bilen kişilere sormanız gerekiyor. Binlerce Sevgililer Günü hediyeleri arasından birini seçebilir, sevdiğinizi mutlu edebilirsiniz.Etekler kadınların her zaman tercih ettiği giyim ürünlerinden biridir. Kadınlar, her ortamda rahatlıkla kullanabildikleri etekler içinde kendilerini çok güzel hissederler. Siz de sevgilinize Sevgililer Günü'nde etek almayı düşünüyorsanız, yardımınıza hazırız. Birbirinden güzel ve şık etek modelleri içinden sevgilinizin zevkine uygun olanı bulabilir, gönlünü hoş edebilirsiniz.Her vücut tipine uygun kloş etekler, özel günlerde kadınların en çok tercih ettiği etek modelidir. Kumaş çeşidine göre üzerine ipek bir gömlek ya da derin V yaka bir bluzla her zamankinden daha güzel görünebilir. Eğer sevgiliniz feminen görünmeyi ve iddalı giyinmeyi seven biri ise kalem etekler, payet işlemeleri miniler, dantel etekler ile onun gönlünü kazanabilirsiniz. Modern görünümlü ve asimetrik kesimli kıyafetleri tercih eden bir sevgiliniz varsa, deri ve parçalı etekler tam da onu istediği seçim olacaktır. H,l, sevgilinize uygun etek modeline karar veremediyseniz ve sevgiliniz romantik detaylardan hoşlanıyorsa, tül, pileli ve uzun şifon etekler tam da sevgilinize göre olabilir.Her kadının gardırobunun baş köşesinde yer alan trençkotlar, Sevgililer Günü'nde sevgilinizin düşlediği olabilir. Farklı renk ve modelde trençkotlar sevgilinizi mest edecektir. Düz kesim, dizde biten koyu renk trençkotları gece davetlerinde elbiselerinin üzerine giyebilir, şık ve güzel görünümünün keyfini sürebilir. Birbirinden canlı renkleriyle neşeli bir hava kazandıran trençkot modelleri sevgilinizi her zamankinden daha enerjik hissettirecektir. Maskulen kadınların gözdesi truvakar kollu, bol kesim trençkotlar hiçbir kadının hayır diyemeyeceği kadar şık duracaktır. Safari tarzı, bej rengi klasik modeller, her tarz kıyafetlerle uyum sağlayacağından, Sevgililer Günü hediye seçiminiz için kurtarıcı olacaktır.İster uzun süreli bir ilişkiniz olsun ister ilk Sevgililer Günü kutlamanız olsun, bu özel gün her kadın için her zaman önemlidir. Bu özel günde sevginizi daha çok hissetmek ve rüya gibi bir gün yaşamayı beklerler. Aslında birbirinden yaratıcı ve romantik sürprizlerle sevgilinizi mutlu etmek, sanıldığı kadar da zor değildir!Bir kadına alınabilecek en güzel hediyenin mücevher olduğuna inanıyorsanız, her taktığında kalbi gibi parlayacak kolye ve bileklik modellerine de göz atabilirsiniz. Hediyenizin yanına iliştireceğiniz küçük bir notla oyuncak ayıcıklı Sevgililer Günü sepeti, sevgilinizin yüzünde kocaman bir tebessüm bırakacaktır.Sevgililer Günü deyince aklına gül yaprakları gelmeyen yoktur. Gülün en güzel kırmızılarıyla aşkını ortaya dökmek isteyenlere özel seçtiğimiz yapraklı ve mumlu setlerle, partnerinizin kalbine her zamankinden daha romantik bir dokunuş yapabilirsiniz. Belki de o eve gelmeden önce her yeri kıpkırmızı gül yaprakları ve mumlarla kaplayabilir, geldiğinde yüzündeki mutluluğu bir fotoğraf karesine sığdırabilirsiniz.Sevgililer Günü hediye seçenekleri arasında bunların haricinde fotoğraf makineleri, kitaplar, kulaklıklar, kahve makineleri de yer alıyor.Sevgililer Günü'nün olmazsa olmazların biri, mum ışığında romantik bir yemektir. Dilerseniz evinizde hazırlayabilir dilerseniz beraber gitmekten keyif aldığınız bir restoranda yer ayırtabilirsiniz. Hediyenizi yemek sonrasına bırakarak sevgilinizin heyecanını arttırabilirsiniz. Kadınlar erkeklere göre daha ayrıntıcıdır. Size küçük gelen detaylar onları mutlu etmeye yetebilir. Gün boyunca yapacağınız küçük sürprizler, akşam hazırlayacağınız organizasyon için onu daha çok heveslendirecektir.Çiçekler, balonlar, kalpler ve mumlar Sevgililer Günü denilince ilk akla gelenlerdir. "Seni seviyorum" notuyla gönderilmiş bir kırmızı gül, mum ışığında romantik bir gece ve kalplerle süslenmiş hediye paketi, klasik olsa da Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmaya yeter.*Bu mesajı silersen benden hoşlanıyorsun, silmezsen beni istiyorsun, cevap verirsen beni seviyorsun, vermezsen bensiz yapamıyorsun. Hadi bakalım ne yapacaksın?*Benim için seni görmek suya benzer,seni yaşamak ise nefes almaya. Susuz üzgün yaşarım ama nefes almadan ASLA…*Seni yıldızlar kadar çok seviyorum. Onlar kadar parlak ve onlar kadar yakınsın bana. Tek fark var onlar bin tane sen BİR tane…*Güzellik sözde ise sözün en güzeli sende sende, güzellik yüzde ise yüzün en güzeli sende, ama bana göre güzellik kalpte. Kimseye söyleme ama kalbin en güzelide sende*Dünyada birçok insan var kimi şu anda gülüyor kimi şu anda ağlıyor. Dünyanın bütün güzelliklerini hak eden biri varki oda şu anda mesajımı okuyor.*Deniz kenarındaki çakıl taşlarını birer birer topla. Sonra yine birer birer atarsın. Bazılarını atmaya kıyamazsın işte sen o kıyamadıklarımdasın.*Hayatın sebebi sevgi ise, sevgi paylaşmak ise, paylaşmak dostluk ise, dostluk hatırlamak ise unutulmadın. SENİ SEVİYORUM…*Sana her şeyimi veririm diyemem çünkü her şeyim sensin*Güneşin bile buz tuttuğu bir yerde yanan bir öpşey görürsen bil ki o senin için yanan kalbimdir*Bakışlar vardır insanı ömür boyu ağlatan Yollar vardır aşılması güç olan Kalpler vardır acılarla parçalanan Ve insanlar vardır ki hiç unutulmayan Sanma seni sevipte bırakanlardan Benim sevgim mezara kadar olandan…*Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağınaufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!*Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!*Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.*Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmurolup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.*Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.*Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!*Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!Sana MecburumGözlerin ufkumda bir nur inan kiEn umutsuz karanlık gecelerdeSeninle kördüğüm gibiyim sankiÇözülmek bilmeyen bilmecelerdeSeni sevip de unutmak mümkün mü?Kalbime vurulan mühür gibisinBen deli divane hayat küskünüSen daha taptaze ömür gibisinSen bir leyla isen ben de mecnunumBir sana yangınım bir sana vurgunumSensiz yaşayamam anlıyor musunHava gibi su gibi sana mecburumSensin içli sevdam nazlı çiçeğimBenim tatlı hülyam haklı gerçeğimBu can bu bedende var oldukçaSeni ölümüm gibi bekleyeceğim