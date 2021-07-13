Sergio Ramos: 'Real Madrid'e karşı kutlama yapmam'

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra PSG'ye imza atan Sergio Ramos, yeni takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gidişine onay vermedi.



Mbappe'nin takımda kalmasını istediğini söyleyen Ramos, "Bütün harika oyuncular Real Madrid'e gitmeli ancak şu anda onu PSG'de istiyorum çünkü en iyilerle oynamak istiyorum. Bir yerden ayrılma kararı bireyseldir. Aklında ne var bilmiyorum ancak fark yaratabilen, genç bir oyuncu ve iyi bir takım arkadaşı" dedi.



"KESİNLİKLE KUTLAMA YAPMAM"



Real Madrid'e gol atması durumunda sevinip sevinmeyeceği sorulan tecrübeli oyuncu, "Hayatta sevinmem. Real Madrid benim kalbimdeki kulüp, saygıyı hak eden bir kulüp. Kesinlikle ne gol kutlaması, ne de galibiyet kutlaması yaparım" ifadelerini kullandı.



"EVİNDEN AYRILMAK ÜZÜCÜ"



Madrid'den ayrılığına da değinen Ramos, "Orada harika bir dönem geçirdim, yaşadıklarım çok güzeldi. Evinden ayrılıyor olmak üzücü ancak müthiş bir takıma geldim. Mutluyum, kazanmaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.



PSG ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol oyuncu ilk kez ülkesi dışında bir kulübün formasını terletecek. Real Madrid formasını 671 kez giyen Sergio Ramos, başkent kulübünde 101 gol atıp 40 asist yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 26 kupa kazandı.



