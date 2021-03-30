Babası Sergio Agüero, dedesi Maradona ve vaftiz babası Leo Messi olan Benjamin Agüero Maradona; "Futbol izlemeyi sevmiyorum"💔 pic.twitter.com/CFLAUHnhYl



— Sporx (@sporx) March 30, 2021

Manchester City'de Sergio Agüero dönemi sezon sonunda sona eriyor ve daha şimdiden de Arjantinli yıldızın yeni takımının neresi olacağı yönünde dedikodular da başladı.Sergio Agüero'nun City'den ayrılacak olması hem Paris Saint Germain hem de Barcelona'da heyecan yarattı ve iki kulüp de Arjantinli futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.Barcelona ve Paris Saint Germain, Agüero'yu istiyor peki ama Agüero kimi istiyor? Bu transfer sürecindeki en kritik sorulardan biri de bu...Paris Saint Germain ekonomik olanaklarından dolayı Sergio Agüero'nun 12 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek durumda ancak Arjantinli futbolcu bir miktar maaş indirimi ile Barcelona'ya gitmeye çok daha sıcak durumda.Lionel Messi'nin Barcelona'da olan varlığından dolayı Barcelona'ya gitmek isteyen 34 yaşındaki Sergio Agüero, 9 milyon euroluk maaş seviyesine kadar inmeye razı ancak kendisine önerilen 2 yıllık sözleşme süresine ikna olmak zorunda.