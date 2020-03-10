Sergen Yalçın: 'Guardiola ile Klopp, Türkiye'ye gelsin görelim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN Sports'a verdiği röportajda her takımın Liverpool ve Manchester City ile kıyaslanmasına tepki gösterdi.
Kimseyi örnek almadığını belirten Yalçın, "Guardiola futbolu çıktı, bir de Klopp futbolu çıktı, ondan önce de Mourinho vardı. Son dönemde her şey bu ikisi üzerinden yürüyor. Fenomen oldu ikisi, doğru mu? Çok yanlış bence. Biri Man. City, öbürü Liverpool. Sen bunu örnek alamazsın. Senin oyuncu yapın, ekonomin buraya uygun mu? Sen kendi oyuncu yapını tutturacaksın. Ben kimseyi örnek almıyorum. Guardiola'ymış, Klopp'muş, hiçbirini örnek almıyorum. Ben elimdeki oyuncu grubundan oyun çıkarıyorum." dedi.
Bu takımların maliyet olarak çok yüksek olduğunu söyleyen çalıştırıcı, "Orta sahası 100 milyon euro, yedeği 150 milyon euro. Kenarı 80 milyon euro. Sen Guardiola'yı örnek alamazsın. Liverpool... Sende Salah ile Mane var mı? Nasıl oynayacaksın oyunu? Bu adamlar orta sahada topu aldığında 2-3 saniyede kaleye iniyorlar. Bu teknik adamları alalım, Türkiye'de bir takıma koyalım, bu oyunu oynatsınlar da görelim. Biz çok abartıyoruz her şeyi." diye konuştu.
Klopp ile Mourinho'nun Türkiye'de iş yapmasının mümkün olmadığını söyleyen 47 yaşındaki hoca, "Liverpool... Sende Salah ile Mane var mı? Nasıl oynayacaksın oyunu? Bu adamlar orta sahada topu aldığında 2-3 saniyede kaleye iniyorlar. Bu teknik adamları alalım, Türkiye'de bir takıma koyalım, bu oyunu oynatsınlar da görelim. Biz çok abartıyoruz her şeyi. Guardiola gelsin de Anadolu'da bir takıma bu oyunu oynatsın, görelim." ifadelerini kullandı.
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Kimseyi örnek almadığını belirten Yalçın, "Guardiola futbolu çıktı, bir de Klopp futbolu çıktı, ondan önce de Mourinho vardı. Son dönemde her şey bu ikisi üzerinden yürüyor. Fenomen oldu ikisi, doğru mu? Çok yanlış bence. Biri Man. City, öbürü Liverpool. Sen bunu örnek alamazsın. Senin oyuncu yapın, ekonomin buraya uygun mu? Sen kendi oyuncu yapını tutturacaksın. Ben kimseyi örnek almıyorum. Guardiola'ymış, Klopp'muş, hiçbirini örnek almıyorum. Ben elimdeki oyuncu grubundan oyun çıkarıyorum." dedi.
Bu takımların maliyet olarak çok yüksek olduğunu söyleyen çalıştırıcı, "Orta sahası 100 milyon euro, yedeği 150 milyon euro. Kenarı 80 milyon euro. Sen Guardiola'yı örnek alamazsın. Liverpool... Sende Salah ile Mane var mı? Nasıl oynayacaksın oyunu? Bu adamlar orta sahada topu aldığında 2-3 saniyede kaleye iniyorlar. Bu teknik adamları alalım, Türkiye'de bir takıma koyalım, bu oyunu oynatsınlar da görelim. Biz çok abartıyoruz her şeyi." diye konuştu.
Klopp ile Mourinho'nun Türkiye'de iş yapmasının mümkün olmadığını söyleyen 47 yaşındaki hoca, "Liverpool... Sende Salah ile Mane var mı? Nasıl oynayacaksın oyunu? Bu adamlar orta sahada topu aldığında 2-3 saniyede kaleye iniyorlar. Bu teknik adamları alalım, Türkiye'de bir takıma koyalım, bu oyunu oynatsınlar da görelim. Biz çok abartıyoruz her şeyi. Guardiola gelsin de Anadolu'da bir takıma bu oyunu oynatsın, görelim." ifadelerini kullandı.
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