Sergen Yalçın: 'Guardiola ile Klopp, Türkiye'ye gelsin görelim'

Teknik Direktörü, beIN Sports'a verdiği röportajda her takımın Liverpool ve Manchester City ile kıyaslanmasına tepki gösterdi.Kimseyi örnek almadığını belirten Yalçın, "Guardiola futbolu çıktı, bir de Klopp futbolu çıktı, ondan önce de Mourinho vardı. Son dönemde her şey bu ikisi üzerinden yürüyor. Fenomen oldu ikisi, doğru mu? Çok yanlış bence.Sen kendi oyuncu yapını tutturacaksın. Ben kimseyi örnek almıyorum. Guardiola'ymış, Klopp'muş, hiçbirini örnek almıyorum. Ben elimdeki oyuncu grubundan oyun çıkarıyorum." dedi.Bu takımların maliyet olarak çok yüksek olduğunu söyleyen çalıştırıcı, "Liverpool... Sende Salah ile Mane var mı? Nasıl oynayacaksın oyunu? Bu adamlar orta sahada topu aldığında 2-3 saniyede kaleye iniyorlar. Bu teknik adamları alalım, Türkiye'de bir takıma koyalım, bu oyunu oynatsınlar da görelim. Biz çok abartıyoruz her şeyi." diye konuştu.Klopp ile Mourinho'nun Türkiye'de iş yapmasının mümkün olmadığını söyleyen 47 yaşındaki hoca, "Liverpool... Sende Salah ile Mane var mı? Nasıl oynayacaksın oyunu? Bu adamlar orta sahada topu aldığında 2-3 saniyede kaleye iniyorlar.." ifadelerini kullandı.