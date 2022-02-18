Serdar Dursun maskeyle sahaya döndü

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle oynadı.



Sarı-lacivertlilerin GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı.



Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçının 74. dakikasında Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu.





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