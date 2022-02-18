Serdar Dursun maskeyle sahaya döndü

GZT Giresunspor maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olan Serdar Dursun, Slavia Prag maçına maskeyle çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun maskeyle sahaya döndü
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18 Şubat 2022 00:17
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle oynadı.

Sarı-lacivertlilerin GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı.

Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçının 74. dakikasında Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu.

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