Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı!

Beşiktaş Başkanı, çarşamba günü yapılacak toplantıda kamuoyunun gündemindeki konulara açıklık getirecek.

calendar 03 Haziran 2025 15:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı!
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 4 Haziran çarşamba günü saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda uzun süredir gündemde olan Dikilitaş Projesiyle ilgili açıklamalarda bulunması beklenen Adalı, projeye ilişkin yetki süreci başta olmak üzere birçok soruya yanıt verecek.

Basın toplantısı, hem camiada hem de kamuoyunda yakından takip ediliyor.


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