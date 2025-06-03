Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 4 Haziran çarşamba günü saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.
Toplantıda uzun süredir gündemde olan Dikilitaş Projesiyle ilgili açıklamalarda bulunması beklenen Adalı, projeye ilişkin yetki süreci başta olmak üzere birçok soruya yanıt verecek.
Basın toplantısı, hem camiada hem de kamuoyunda yakından takip ediliyor.
Toplantıda uzun süredir gündemde olan Dikilitaş Projesiyle ilgili açıklamalarda bulunması beklenen Adalı, projeye ilişkin yetki süreci başta olmak üzere birçok soruya yanıt verecek.
Basın toplantısı, hem camiada hem de kamuoyunda yakından takip ediliyor.
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