Şenol Güneş'e yurt dışından sürpriz teklif

EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nun son maçında Belçika'ya 5-0 kaybeden Azerbaycan Milli Takımı, İtalyan teknik direktörü Giovanni De Biasi ile yollarını ayırma kararı almıştı.Özellikle maç sonu gazetecilerle tartışan ve küfür eden 67 yaşındaki hoca,sözleriyle tepki çekmişti.Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri yeni hocanın yerli ya da Türkiye'den biri isim olması için ortak görüş bildirdi.Konuşulan toplantıda Şenol Güneş ismi ağır bastı ve yakın zamanda resmi teklifin yapılacağı öğrenildi.Azerbaycanlı gazeteci, CBC Sport ve Sportinfo TV yorumcusu Elçin Cafarov ile yaptığım telefon görüşmesi sonrası Şenol Güneş'in göreve aday en ciddi isim olduğu bilgisini edindim.Henüz emekli olmayı düşünmeyen ve İstanbul'da yaşayan Şenol Güneş'in yeniden bir takım çalıştırmaya sıcak baktığı belirtildi.Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkililerin yeniden yapılanma adına mutlaka takımın başına Türk bir teknik direktörün getirilmesi gerektiğini ve yılbaşına kadar kesin kararını vereceği öğrenildi.