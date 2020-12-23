Semih Tokatlı: 'Galibiyeti kaçırdık'

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.



Tokatlı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok mücadeleci, arzulu, iyi futbol oynayan ve son haftalarda çıkışta olan bir takımla karşı karşıya geldiklerini aktardı.



Mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutlayan Tokatlı, "Üç haftadır çarşambaları da maç oynuyoruz. Ona rağmen verdiğimiz mücadele, tempo, fizik gücümüz, oyun arzusu bizde hep ön plana çıktı. Özellikle son düdüğe kadar galibiyeti kaçıran takımdık. Bir tek eksik olan ikinci goldü. Oyuncularımız karakterlerini ortaya koyuyor. Bizler için bu, ilerisi için ümit verici noktadır." ifadelerini kullandı.



Aytemiz Alanyaspor'un, Beşiktaş maçında sergilediği performansı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sergileyemediğine yönelik bir soruya Tokatlı, bugünkü müsabakada oyun ve tempolarının söz konusu mücadeleden eksik olmadığını vurguladı.



Yeni Malatyaspor karşısında yeterince gol bulamadıklarını kaydeden Tokatlı, şöyle konuştu:



"Şunu da göz ardı etmemek lazım, Yeni Malatyaspor son zamanların formda ekibi. Özellikle de ileri uçlarında çok usta ayakları var. Onlar da kazanmak için oynadı. Ona rağmen top oynama yüzdesi bizde, pas yüzdesi bizde. Bütün üstünlükler bizde. Dediğim gibi sadece bizde ikinci gol eksikti. Onu bulamadık. Biz oyundan, oyuncularımızdan son derece memnunuz. İnşallah ilerleyen haftalarda bunu telafi edeceğiz."



