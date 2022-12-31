Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 15:19 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 15:19

Selin Şekerci kimdir, hangi dizde oynadı, Selin Şekerci kaç yaşında

Selin Şekerci, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Selin Şekerci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? İşte, Selin Şekerci hayatı

Selin Şekerci kimdir, hangi dizde oynadı, Selin Şekerci kaç yaşında
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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Selin Şekerci oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Selin Şekerci'nin hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?


Selin Şekerci, 1 Haziran 1989 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, 3 bölüm Feyza karakterine hayat verdi. Daha sonra İstanbul'a gelerek; dizi-film ve reklamlarda oynamaya başladı.

Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün reklamlarında oynadı. Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırarak ilk başrolünü üstlendi. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır. 2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme adlı dizide Irmak karakterini canlandırmıştır. 2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. 2021'den beri BluTV adlı dijital kanalda, Yeşilçam dizisinin başrol oyuncusudur.

 
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