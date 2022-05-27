Selçuk İnan Hatayspor'a doğru!

Fatih Terim'le birlikte Galatasaray'dan ayrılan Selçuk İnan, artık kendi ayakları üzerinde durma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan Hatayspor'a doğru!
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27 Mayıs 2022 10:30
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Boşta kaldığı dönemde birçok oyuncu izleyen efsanevi futbolcunun artık teknik direktörlüğe adım atacağı belirtilirken bu zaman zarfında kendi ekibini kurduğu kaydedildi.

Selçuk İnan bu aralar memleketi Hatayspor ile görüşürken kısa bir süre içinde imzaların atılacağı kaydedildi.

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