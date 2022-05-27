Selçuk İnan Hatayspor'a doğru!

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan yeni bir iddia ortaya atıldı.



Boşta kaldığı dönemde birçok oyuncu izleyen efsanevi futbolcunun artık teknik direktörlüğe adım atacağı belirtilirken bu zaman zarfında kendi ekibini kurduğu kaydedildi.



Selçuk İnan bu aralar memleketi Hatayspor ile görüşürken kısa bir süre içinde imzaların atılacağı kaydedildi.





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