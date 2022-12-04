Şef Curry'i Alperen de durduramadı

NBA'de gecenin dikkat çekejn maçlarından Golden State Warriors-Houston Rockets maçında kazanan taraf ev sahibi Golden State oldu.
Chase Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Golden State Warriors 120-101 kazanırken Stephen Curry 30 sayı 10 asist 8 üçlük isabetiyle, Andrew Wiggins ise 36 sayı ve 10'da 8 üçlük isabeti ile yıldızlaştı. Houston Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün karşılaşmayı 12 sayı 4 ribaunt 1 asist ve 1 blok ile tamamladı.
Gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde;
Los Angeles Clippers 96-123 Sacramento Kings
Charlotte Hornets 96-105 Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves 128-135 Oklahoma City Thunder
Toronto Raptors 121-108 Orlando Magic
Utah Jazz 111-116 Portland Trail Blazers
Chase Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Golden State Warriors 120-101 kazanırken Stephen Curry 30 sayı 10 asist 8 üçlük isabetiyle, Andrew Wiggins ise 36 sayı ve 10'da 8 üçlük isabeti ile yıldızlaştı. Houston Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün karşılaşmayı 12 sayı 4 ribaunt 1 asist ve 1 blok ile tamamladı.
Gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde;
Los Angeles Clippers 96-123 Sacramento Kings
Charlotte Hornets 96-105 Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves 128-135 Oklahoma City Thunder
Toronto Raptors 121-108 Orlando Magic
Utah Jazz 111-116 Portland Trail Blazers
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