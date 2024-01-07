Sasa Kalajdzic, Almanya'ya döndü

Eintracht Frankfurt, Wolverhampton'dan Sasa Kalajdzic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sasa Kalajdzic, Almanya'ya döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2024 13:29
Eintracht Frankfurt, hücum hattını Sasa Kalajdzic ile güçlendirdi.

Alman ekibi, 26 yaşındaki santrforu Wolverhampton'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

Sezonun ilk yarısında Wolverhampton'da 13 maçta süre bulan Kalajdzic, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Avusturyalı oyuncu, daha önce Almanya'da 2019-2022 yılları arasında Stuttgart forması giymişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery