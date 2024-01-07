Eintracht Frankfurt, hücum hattını Sasa Kalajdzic ile güçlendirdi.
Alman ekibi, 26 yaşındaki santrforu Wolverhampton'dan sezon sonuna kadar kiraladı.
Sezonun ilk yarısında Wolverhampton'da 13 maçta süre bulan Kalajdzic, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Avusturyalı oyuncu, daha önce Almanya'da 2019-2022 yılları arasında Stuttgart forması giymişti.
Alman ekibi, 26 yaşındaki santrforu Wolverhampton'dan sezon sonuna kadar kiraladı.
Sezonun ilk yarısında Wolverhampton'da 13 maçta süre bulan Kalajdzic, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Avusturyalı oyuncu, daha önce Almanya'da 2019-2022 yılları arasında Stuttgart forması giymişti.
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