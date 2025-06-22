Sakarya'da dağ bisikleti heyecanı başladı!

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da eleme yarışlarıyla başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 24 ülkeden 71 sporcu katılıyor.
Engellerin bulunduğu 1 kilometrelik parkurda eliminasyon sistemiyle yapılan yarışlarda bazı sporcular, bisikletlerinin lastikleri patlaması nedeniyle yarışı tamamlayamadı.
Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, final yarışlarının ardından tamamlanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 24 ülkeden 71 sporcu katılıyor.
Engellerin bulunduğu 1 kilometrelik parkurda eliminasyon sistemiyle yapılan yarışlarda bazı sporcular, bisikletlerinin lastikleri patlaması nedeniyle yarışı tamamlayamadı.
Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, final yarışlarının ardından tamamlanacak.
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